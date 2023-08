———————————————————————————

あんこもち様専用

◆サイズ

29.0cm

◆ランク

【S】

【新品】新品の品

【未使用】未使用の自宅保管品

【S】未使用に近い極美品

【A】目立つ劣化が無い・または極わずかな美品

【B】わずかに気になる箇所が複数の品

【C】目立つ箇所が複数の品

【ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "ブラック/スモークグレー"】

◆出品物説明

【カラー】

トリプルブラック

【ポイント】

レザー、MAX AIRクッショニング

◆付属品

・箱

◆気になる箇所

・無し

———————————————————————————

✅プロフィール必読

フォロー割やセール等、お安くご購入頂けます。

✅価格交渉

価格は随時調整しておりますので、基本的に5%以上の値引き交渉は返答致しません。

✅他サイトでの購入や、まとめ購入があった場合は急な出品削除がございます。

↓↓↓同サイズの一覧

#ムラマサの靴29以上

———————————————————————————

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

