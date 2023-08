数年前にベイクルーズ系列のショップで購入しました。(IENAかSpick and spanのどちらかです...。)

ショルダーストラップは薄く、コンパクトなためカジュアルだけでなく、キレイめな服装でもバランスよく見えると思います。

今は廃盤してしまった商品なので、お探しの方がいましたらぜひご検討頂けると嬉しいです。

サイズ...素人採寸になります。

高さ...約40cm

横幅...(上部幅約22cm 下部幅約30cm)

底まち...約13cm

※写真8〜10枚目に載せておりますが、ほつれや擦れが若干ございます。

質問などありましたら、コメント頂ければと思います。

※即購入OKです。

※自宅保管や中古品が気になる方はご遠慮ください。

※小さく畳んで発送いたします。

フランス製

ナイロンリュック 879NM

ブラック黒

フレンチデイパック リュックサック

1976年の誕生以来、常にトレンドに左右される事な

<タイムレスかつ洗練されたパリのエスプリを持つエルベシャプリエ。

現在では生産終了の希少なフランス製 879NMレアカラーのデイパックとなります。

ハリがありながらも滑らかなキメの細かいナイロン素材、アウトドア的なヘビー感がなく軽量でシンプルなフォルムにコンパクトなサイズ感もパリブランド、エルベならではの洗練された雰囲気です!

ベルト調節にはシャプリエロゴが入ったシルバーバックル金属パーツがオシャレを演出してくれます。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド エルベシャプリエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

