激レア!廃盤モデル!ジムズインJIMSINNシドジャンダブルノースター38レザーライダースTOKYOPUNKER

◎ブランド 【TOKYO PUNKER(JIMSINN)】

◎アイテム 《シドジャンダブルノースターレザーライダース》

◯定価 不明

◯状態 使用期間1か月程度のUSED美品

日本を代表する原宿竹下通りの伝説のPUNKショップ・ジムズインのオリジナルレザーライダースです。

通称『シドジャン・ダブル』と言われるモデルで、セックスピストルズのシド・ヴィシャスが、スティーヴ・ジョーンズより譲り受け愛用していたライダースジャケットの復刻レプリカ版です。

通説ではschott社の613ワンスターを愛用していたと言われていましたが、エポレットに星型のスタッズがないことから、アメリカンストアブランドのライダースジャケットではないかと言われるようになりました。

ベースはアメリカンタイプのライダースですが、ダブルの襟のボタンが通常の左右2対の4つではなく、1対の2つになっています。

また、オリジナルには、スタッズベルトなどによって裏地のライナーが傷付かないよう、裏地にコーデュロイ素材の当て布が付いています。

こちらはレプリカなので、実際には当て布が付いていないモデルですが、背面腰部分にはスタッズが打ち込まれており、schott社のライダースなどには見られない大変特徴的な作りになっています。

状態は、革素材特有の若干のスレやシワなどがありますが、目立ったダメージのないUSED美品です。

また、こちらは大変希少なメンズ一番人気サイズの ですので、お探しの方は是非この機会にお買い求めください。

サイズ

●着丈 約57cm

●肩幅 約44cm

●身幅 約52cm

●袖丈 約60cm

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

