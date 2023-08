✨✨閲覧頂き誠にありがとうございます!ご購入前にプロフィール、商品説明欄をご確認ください♪質問ございましたらコメントにてお待ちしております!✨✨

【商品概要】

■商品概要■

●商品名/ヤマハ PAS

●カラー/青

●バッテリー/4.0AH(4段階中の2段階目)

●タイヤ/26インチ

●ギア/内装3段

●モード切替 標準・パワフル

●LEDライト

■商品状態■

●付属品/バッテリー、鍵(一本)、充電器

アシスト走行チェックOK

スイッチ操作チェックOK

※使用・経年劣化による傷・痛み・汚れ・サビ等がございます。画像にてご判断いただきますようお願いいたします。

※走る曲がる止まるの確認はしておりますが、その他未整備のための格安での出品となります!ご購入後ご自身でメンテナンスをお願い致します。

■バッテリー自己診断チェック表(ヤマハ・BS)

●ランプ4点灯 ほぼ劣化ありません。

●ランプ3点灯 まだ充分に使用可能です。

●ランプ2点灯 中古品の為劣化があります。新品に比べると半分以下の容量となります。

●ランプ1点灯 かなり容量が落ちているため交換をオススメします。使用に問題はありません。

【当店限定プラン】

✨送料無料✨指定エリアは無料配送!※プロフィールをご確認ください

✨セット割引✨その他家電(小物含む)とのセット購入で更に割引有‼️

✨直接割引✨直接商品の引取りの場合は割引有り!所沢市です。

~~設置・配送無料エリア~~

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

※一部地域除く。詳細はプロフィール参照

~~配送時間枠~~

下記3つからお選びください。

①8~12時②12~19時③17~22時

~~有料オプション~~

①お急ぎ便(2000円)➡️3日以内の配送を希望の場合。

②3時間指定 (2000円)➡️8時~22時の中から3時間の枠で指定可。

※注意事項※

・初期不良があった場合ご対応をさせて頂きますが評価後の対応は不可となります。返品時の送料はお客様負担となります。

・全ての商品が簡易清掃となります。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

