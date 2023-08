機種名:iPhone SE 第2世代

カラー:ブラック

容量:64GB

キャリア:SIMフリー

バッテリー最大容量:86%

アクテベーションロック解除済

初期化済(iPhoneを探すオフ)

付属品:純正充電ケーブル(USB C)

修理歴:なし

水没歴:なし

指紋認証 :使用問題なし

残積:なし

2021年3月auショップにて新品購入。

機種変更に伴い出品いたします。

目視では、本体、画面ともにキズらしきものは見当たりませんが、カメラレンズの縁部分に一部塗装剥げがあります。

※画像3枚目をご参照ください

元箱にて発送させていただきます。

事前に動作確認しておりますが、中古品である事を

ご理解いただいたうえで購入検討をお願いいたします。

専用、取り置き、お値下げには対応致しかねます。

また、仕事の兼ね合いから勝手ながら発送日は

土日祝日に限らせていただきます。

ご了承ください。

#Apple

#iPhone se

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

