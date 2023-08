【T-ポイント5倍】 【激レア】ホークス時代の井口資仁(前ロッテ監督)のバッティンググローブ アクセサリー

◆2002年ダイエーホークス時代(井口忠仁)の使用済みバッティンググローブです。

◆すべり止め用の「松ヤニ」が付着してリアリティー満載です。

◆「Iguchi」ネーム入りとなっております。

◆超レアな逸品です。

◆即購入OK

◆価格交渉相談可

◆ご質問、ご要望などございましたら、コメントお待ちしております。

◆あくまで個人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。

カラー···ホワイト

種類···バッティンググローブ

利き手・手袋特徴···両手用

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

