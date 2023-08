《大変お得なフォロー割&まとめ割実施中》

詳しくはプロフィール欄をご確認くださいませ。

●商品説明

スペシャル!

1980年代頃のリーバイスの501!

内タグが欠損しておりますが、下記のディテールなどから赤耳かと思います!

・ボタン裏524

・careタグ

・黒カン

・リベット裏のデザイン

古い物なので汚れやダメージありです!

ですが、かなり雰囲気が良くめちゃくちゃカッコいいです!

裾上げされていると思うので、ご注意下さいませ!

お好きな方はぜひ!

●ブランド

Levis

●カラー

ブルー

●サイズ

30×36

ウエスト約75cm

ヒップ約90cm

ワタリ約27cm

裾幅約20cm

股上約26cm

股下約67cm

素人が平置き採寸を行っているため、多少の誤差はご了承くださいませ。

●コンディション

商品状態 『C』

S・・・新品未使用/デッドストック

A・・・使用感がほどんどなく綺麗な状態

B・・・使用感はあるが、目立った傷や汚れが見られない状態

C・・・使用感があり、目立ったダメージや汚れがある状態

D・・・全体的に状態が悪い/ジャンク品

些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にコメントください。

可能な限り迅速に対応させていただきます。

もちろん即購入も大歓迎です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

《大変お得なフォロー割&まとめ割実施中》詳しくはプロフィール欄をご確認くださいませ。●商品説明スペシャル!1980年代頃のリーバイスの501!内タグが欠損しておりますが、下記のディテールなどから赤耳かと思います!・ボタン裏524・careタグ・黒カン・リベット裏のデザイン古い物なので汚れやダメージありです!ですが、かなり雰囲気が良くめちゃくちゃカッコいいです!裾上げされていると思うので、ご注意下さいませ!お好きな方はぜひ!下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。↓↓↓#古着屋□□□□○ブランド一覧#古着屋□□□□_levis ○アイテム一覧#古着屋□□□□_pants○年代一覧#古着屋□□□□_80s○ジャンル一覧#古着屋□□□□_vintage○カラー一覧#古着屋□□□□_blue●ブランドLevis●カラーブルー●サイズ30×36ウエスト約75cmヒップ約90cmワタリ約27cm裾幅約20cm股上約26cm股下約67cm素人が平置き採寸を行っているため、多少の誤差はご了承くださいませ。●コンディション商品状態 『C』S・・・新品未使用/デッドストック A・・・使用感がほどんどなく綺麗な状態B・・・使用感はあるが、目立った傷や汚れが見られない状態C・・・使用感があり、目立ったダメージや汚れがある状態D・・・全体的に状態が悪い/ジャンク品些細なことでも気になることがございましたら、お気軽にコメントください。可能な限り迅速に対応させていただきます。もちろん即購入も大歓迎です。

