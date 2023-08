上質で快適 MILESTO ミレストのストラクトバックパック リュック/バックパック

MILESTO ミレストのストラクトバックパック

Lサイズ

定価 19,800円

旅行系ユーチューバーの方が使われていて購入いたしました。

1度使用しました。

使いやすかったのですが、一回り小さいものに買い替えをしましたので、出品させていただきます。

傷や汚れはありません。いちど使用しましたので、商品の状態を目立った汚れはないとしました。

自宅保管となります。ご理解ある方、よろしくお願い致します。

[STLAKT]

大人×RELAX

「仕事も遊びも自分らしく、心にゆとりある大人達へ」

大人がリラックスして使える、上質でベーシックなトラベルライン「STLAKT(ストラクト)」。

ノートPCが収納できるクッション付きスリーブポケットを装備したバックパック。

トート持ちもできる2WAY仕様です。

簡易ファスナーロック機能付きでバックスタイルも安心。

キャリーケースのハンドルに固定できる背面ベルト、背面からアクセスできるファスナーポケット付き。

(バックパック L:15インチまで)

商品詳細

○サイズ:

W300mm×H460mm×D160mm

横幅:300mm(最大値450mm)

対応サイズ:15インチ

○素材:表地:ナイロン、裏地:ナイロン、付属:牛革

○仕様:ファスナー式開閉

内側:オープンポケット×2

PC収納ポケット×1

前面:オープンポケット×2

背面:ファスナーポケット×1

背面ベルト

○カラー:ブラック

#ミレスト

#ストラクトバックパック

#MILESTO

商品の情報 ブランド ミレスト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

