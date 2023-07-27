大人気 格闘家　山崎選手ご着用　レイバン　RB4259F-601/19　国内正規 サングラス/メガネ

※商品画像は全て私が撮影・作成したものになります。

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★新品・未使用・国内正規品です。ご安心下さい。

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【レンズカラー】ライトブルーグラデーション

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（レンズの上から下にかけて色が薄くなっていきます。）

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【可視光線透過率】46.0%

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【紫外線透過率】1.0%未満

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【サイズ】横幅145mm / 縦幅49mm

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■内容物

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・保証書

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・製造関連書類

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・取扱説明書

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・タグ

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・外箱

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※商品画像は全て私が撮影・作成したものになります。★新品・未使用・国内正規品です。ご安心下さい。【Ray-Ban(レイバン) サングラス RB4259F-60119】BreakngDown山崎選手ががプライベートで着用されているモデルです！！【品番】RB4259F-601/19【フレームカラー】ブラック【レンズカラー】ライトブルーグラデーション （レンズの上から下にかけて色が薄くなっていきます。）【可視光線透過率】46.0%【紫外線透過率】1.0%未満【サイズ】横幅145mm / 縦幅49mm■内容物・サングラス本体・純正メガネ拭き・純正ケース（黒 or 茶からお選び下さい）・保証書・製造関連書類・取扱説明書・タグ・外箱▼私の出品するRayBan製サングラス一覧を確認#はるなのrayban▼同じ形の色違いを確認#はるなのRB4259F#山崎秀晃#ブレイキングダウン#BreakingDown#RayBan#レイバン#サングラス#正規品サングラス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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