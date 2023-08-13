適切な価格 【新品未使用】MM6×EASTPAK コラボバックパック リュック/バックパック

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商品の情報
|ブランド
|エムエム6メゾンマルジェラ
|商品の状態
|新品、未使用
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MM6×EASTPAKのコラボバックパックです。リバーシブルでホワイトにもなります。大きさも結構あり1泊の旅行だったら十分に使っていただけるアイテムです！質問等ありましたら遠慮なくコメント下さい！よろしくお願いします！定価31900円カラー...ブルー柄・デザイン...無地#MM6#MM6MaisonMargiela#EASTPAK#エムエムシックス#メゾンマルジェラ#イーストパック#バックパック#リュック#リバーシブル#メンズ#ユニセックス
商品の情報
|ブランド
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|商品の状態
|新品、未使用