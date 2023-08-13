適切な価格 【新品未使用】MM6×EASTPAK コラボバックパック リュック/バックパック

MM6×EASTPAKのコラボバックパックです。

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リバーシブルでホワイトにもなります。

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大きさも結構あり1泊の旅行だったら十分に使っていただけるアイテムです！

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定価31900円

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ムーミン ラナン Ranan 限定デザインスクエアリュック

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商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

MM6×EASTPAKのコラボバックパックです。リバーシブルでホワイトにもなります。大きさも結構あり1泊の旅行だったら十分に使っていただけるアイテムです！質問等ありましたら遠慮なくコメント下さい！よろしくお願いします！定価31900円カラー...ブルー柄・デザイン...無地#MM6#MM6MaisonMargiela#EASTPAK#エムエムシックス#メゾンマルジェラ#イーストパック#バックパック#リュック#リバーシブル#メンズ#ユニセックス

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

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