✅はじめに

✅商品情報

・ブランド:カーハート carhartt

・色柄:カーキ 緑

・サイズ表記:L

・状態:美品(目立った傷等なし)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:70cm

身幅:65cm

肩幅:55cm

袖丈:68cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

管理番号2396-0968-00022

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

