※ご購入前にプロフィールをお読み下さい※

フォロー割の詳細はプロフィール欄へ♪

即購入も可能です:)

●商品の状態

ランクBA

S:新品未使用・デッドストック

A:汚れやダメージなく、使用感もほぼない美品

AB:汚れやダメージもなく、僅かに使用感のある概ね美品

BA:汚れやダメージはないが、使用感のある一般的な古着

B :目立たない程度の汚れやダメージ、使用感のある状態

W:目立つ汚れやダメージがある訳あり品

※目立つ汚れやダメージのある場合はタグの写真より後に該当部分を掲載しておりますので、そちらでご確認くださいませ。

(タグ写真が最後の写真になっている場合は特筆すべき大きな汚れやダメージはありません)

●商品説明

中国製

コットン100%

●カラー

レッド系

※背景は加工しておりますが、商品はしておりません。また色味などは天候、時間帯、カメラの違いなどで誤差がある場合もございます。

●サイズ XL

(平置き) (cm)

肩幅 49

身幅 61

着丈 77.5

袖丈 65

※デニムなどは縮みもありますので表記サイズは参考程度に必ず『実寸』でご判断下さい。

また素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。

#39secondhandclothesのシャツ

全商品はこちら

#39secondhandclothes

26

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

