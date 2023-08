【SALE】 DimMoire HeartCoreフリルトートバッグ トートバッグ

袋からもあけてない新品未使用です

売れなければ出品取り下げますので

値下げ待ちのいいねご遠慮下さい

one color

one size

※お一人様1点まで

・.━━━━━━━ † ━━━━━━━.・

New Collection

リクエスト多数いただいておりましたバッグがついに登場♥

箔押しロゴ、スタッズ等

DimMoireのいかつく可愛い要素を詰め込みました♥

A4サイズ◎ マチなし

内ポケットには

HeartCoreフリルポーチとお揃いの十字架チャームを使用☦︎︎

・.━━━━━━━ † ━━━━━━━.・

◆詳細◆

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

《サイズ》

縦:38cm

横:33cm

フリル部分:3~3.5cm ※バラつきがあります。

10年以上前に購入し、時々、使用してきました。

※若干の誤差がある場合がございます.ご了承くださいませ.

《混率》

表地:合成皮革

裏地:ポリエステル100%

レフレム

REFLEM

トラバストーキョー

TRAVAS TOKYO

ililil

イルイルイル

kry

ケリー

アンクルージュ

ジェイミーエーエヌケー

ロジータ

EATME

DimMoire

ディムモアール

7/3まで

商品の情報 ブランド レフレム 商品の状態 新品、未使用

