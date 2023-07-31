春夏新作 人気 ブラウン ダイヤモンド 1.00ct K18 ダイヤ リング 指輪 18金 リング

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17日まで限定価格KAORU フラットリング グリーンゴールド



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クリスカット ダイヤモンド リング Pt1000 0.25ct 5.8g



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良品【FENDI／フェンディ】カーリグラフィ ラインストーン リング



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セット販売もしっかりとお値引きさせていただきます！

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当店の現在庫は

ルイヴィトン LOUISVUITTON リング 指輪

『 #クローバージュエリー出品一覧 』

ノワールドプーぺ 交差 ゴールドリングK10

をご覧下さい。

18K white Goldリングホワイトゴールド、ダイヤモンド、サイズ12.5

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Tiffany＆Co. ティファニー ビンテージ 925/750 コンビリング

『高級 天然 ブラウン ダイヤモンド K18 イエローゴールド ダイヤ リング 指輪 』の出品です。

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パワフル子鉄育児奮闘中様専用tatsuonagahataパライバリング

トータル1.00ctの高品質なダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。

ディズニー ケイウノ ペリドット リング ミッキー ミニー 定価27万

ダイヤモンドはテリも良く光り輝いています。

agete ハーフエタニティ リング

人気のデザインですので、是非この機会にお求め下さい。

シャネル ココクラッシュ リング ダイヤ5P #50



TASAKI タサキ ダイヤモンド エタニティ リング 0.34ct



❤️なー様専用❤️

【素材】K18

ニーシング NIESSING 750 ダイヤモンド リング



美しい逸品！Pt900 サファイア ダイヤ リング 10.14g M835

【石種】天然ダイヤモンド

『品質保証』1.0 ctダイヤモンドリングPT 950プラチナ結婚指輪4



【新品仕上げ済 現行モデル】ブシュロン ゴドロン リング #54【11240】

【カラット数】ダイヤモンド 1.00ct

☆ヴァンドーム☆K18WG ダイヤモンド ハーフエタニティリング



agete アガット K10 ダイヤ リング

【リング幅】最大幅約7.9mm

K10 ダイヤモンドリング 結婚指輪 ペアリング ホワイトゴールド 13号



ete エテ リング

【サイズ】12号

FENDI バゲットリング ゴールド



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【重量】4.3g

レア！TOBIAS WISTISEN【ダイヤリング】



TIFFANY&Co.⭐ティファニー アトラスリング ゴールドカラー 925



ビーゼロワン 大理石



ロイヤルアッシャー ダイヤモンド リング Pt900 0.27ct F VVS1

◆状態

マーガレットハウエル ムーンストーン☆ハートリング（10-11号）

『 S 』

Vintage TIFFANY ツイスト SV 925 リング 指輪 古着



ミキモト ダイヤモンドリング 8号 Pt950 0.38ct 保証書付

S・・・新品仕上げ磨き済み ※専門業者にて

TIFFANY ティファニー ナロー リング 13号

A・・・保管傷程度（若干の小傷）

yo様 専用出品 クロムハーツ スクロールバンドリング(ギャラ付)

B・・・若干の使用感（小傷程度）

ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ リング スモール YG #48

C・・・使用感有（小傷と若干の打ち傷）

pt900アンティークサファイアリング

D・・・目立つ傷有り

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K18 リング☆猫☆ネコ☆パール☆真珠☆ねこ☆18金☆K18 ネックレス

【全品安心の専門クリーニング済み‼︎】

最高級 高品質 カラーチェンジ抜群！アレキサンドライト ダイヤpt900リング



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◆付属品

ほぼ新品 カルティエ トリニティクラシック 51 MM

ケース

ギャラクシーオパール



あお様専用 タンザナイト プラチナリング



K18 シンプル リング ゴールド 指輪 18金 無地 メンズ レディース

◆鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無

【newデザイン】2カラット モアサナイト リング K18PG

『 無 』

【ぎい様専用】K18 ダイヤモンドリング 華奢



ぱんちゃん様専用【ロイヤルアッシャー】ペアリング



美品 ポンテヴェキオ K18(WG) ブラウンダイヤ計2.26ct リング 指輪



尾崎様専用 Pt850 アレキサンドライト 2.56 ダイヤ 0.93 指輪

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ティファニー フランクゲーリートルク ナロー リング 6.5号 極美品

他にもジュエリーを多数出品しております！

ティファニー ナローリング1837 ペアリング

セット購入で値引き致します！

ティファニー TIFFANY&CO. K18 1837 リング U05756



サファイア ダイヤリング 18金

在庫は『 #クローバージュエリー出品一覧 』をご覧下さい！

結婚指輪！離婚

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ティファニー ウェディング バンド リングPt950【美品】



新品未使用 imac SILVER STORY オニキス 11号±0



カルティエ バレリーナ ダイヤ リング 8.5号 0.23 E VVS2

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〔正規品〕4℃ ヨンドシー PT950 プラチナダイヤモンドリング サイズ12号



MIKIMOTO ミキモト K18 リング

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トレセンテ 結婚指輪 新品未使用 ペア

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高品質・照り抜群！k18 ダイヤ 0.80ct リング 5.12g M815

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【超美品】カルティエ リング バレリーナ

#ダイヤモンド

K22 人気 Heart 天然ダイヤモンド デザインリング

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ティファニー エルサ ペレッティ リング クォーツ k18イエローゴールド

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【umu アム】ブラウンダイヤモンドエタニティリング【シャンパンカラー】 9号

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☆各種サイズあり☆ジルコニアダイヤモンド指輪 結婚指輪 婚約指輪に♪

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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Tiffany エンゲージリング ダイヤモンド 0.37ct 未使用 婚約指輪K18YG・PG・PT3連リング アガット ete[新品同様]プラチナ Pt900 エメラルドダイヤモンド リング 指輪【七大天使】【護符】 【指輪】【リング】【男女兼用】【US9号】【JP18号】TIFFANY&Co. ヴィンテージ グルーブド コンビ リング 11号プラチナ PT900 アコヤパール 真珠 リング 指輪1800年代 ヴィクトリアン アンティークリング K18Pt 900 天然ルビー リング美品 コムサ デ モード シャリテ リング K18WG 7号シャネル プルミエール プロメス ダイヤ リング 3号 pt950 2.4mm幅