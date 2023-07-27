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箱、付属品は無しです。
NIKE×ステューシー エアフォース1
某オークション購入。
【新品未使用】にゅ～ずMOM『GREIGE』
Nike Air Jordan 4 Retro "Hot Punch"
アッパー等の状態、汚れは写真にて確認お願いします。
【adidas originals】廃盤 GAZELLE アディダス ガゼル
アウトソール削れもまだあまりなくまだまだ履けると思います。
20.0 ps ジョーダン1 ラッキーグリーン
神経質な方は御遠慮ください。
新品未使用 26㎝ m2002rhn lifestyle グリーン D
New Balance M1400
このモデル自体が希少かつさらに大きいサイズになるとさらに希少です。
PUMA redbull wname rs-x3 import 28.5
この機会に是非。
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なにかありましたらコメントよりお願いします！
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商品の情報
商品のサイズ
29.5cm
ブランド
ナイキエスビー
商品の状態
傷や汚れあり
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箱、付属品は無しです。某オークション購入。アッパー等の状態、汚れは写真にて確認お願いします。アウトソール削れもまだあまりなくまだまだ履けると思います。神経質な方は御遠慮ください。このモデル自体が希少かつさらに大きいサイズになるとさらに希少です。この機会に是非。なにかありましたらコメントよりお願いします！
商品の情報
商品のサイズ
29.5cm
ブランド
ナイキエスビー
商品の状態
傷や汚れあり
新作モデル 29.5cm Nike SB Dunk Low Gulf of Mexico スニーカー
375
0分钟前
新作モデル 29.5cm Nike SB Dunk Low Gulf of Mexico スニーカー
¥
23,999
¥
13,439
(税込) 送料込み
8
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
29.5cm Nike SB Dunk Low Gulf of Mexico
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
2b48a
73
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コメント (3)
新作モデル 29.5cm Nike SB Dunk Low Gulf of Mexico スニーカー
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