公式サイト バートル2023 空調服 19Vミルスグリーンバッテリー&スパイダーレッドファン 扇風機

商品

昭和レトロ 扇風機 日立 H-636

AC360 リチウムバッテリー

2019年製 ダイソン ピュアクール TP00 羽根無し扇風機 空気清浄機 美品

カラー 14.ミルスグリーン

バートル バッテリー 19V ファンカラーライム AC360 ミルスグリーン



ダイソン 羽無し扇風機

セット

✴︎✴︎quad' クールミー ミニスポットクーラー✴︎✴︎美品

・リチウムイオンバッテリー×1

未使用品! アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ ブラック PC-SCC15T

・充電器×1

NAKATOMI SAC-1800N

・取扱説明書/保証書×1

無印良品 DC扇風機 MJ-EFDC3



新品 東芝 ルームエアコン RAS-2212T おもに6畳 2022年製

★最大毎秒90リットルの風量を発揮する

扇風機 阪和 PR-F004 メタルリビングファン PRISMATEリモコン付

ハイスペックバッテリー

ベスト 4ファン 色39 空調服 村上 【V8300&V1301&V1302黒】

★約3.5時間の急速充電

バートル空調服用バッテリー☓ファンセット 19V新品未使用品



dyson AM02N-IB BLUE

対応機種/AC370/371、AC310/311

レオンポケット4

※AC370/371、AC310/311ファンの専用品です。

❤️ラスト1点❤️ 空調作業服 ファンバッテリー セット 20V①③④

※AC270/271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。

ダイソン dyson HP03 Hot&cool 19年製 動作確認済 美品



東芝 扇風機 SF-35C レトロ アンティーク

稼働時間

ダイソンCoolAM07タワーファンホワイト・シルバーAM 07 DC WS

19V:1時間+13V:約5時間(平均63㍑/秒)

s【ダイソン】アウトレット品空気清浄機用付きタワーファン TP-03WS

13V:1.5時間+約6時間(平均60㍑/秒)

⭐️羽なし タワーファン 扇風機 ⭐️ 左右100°首振り 温風&暖風送風

9V:約13時間

FUJI アルスター AⅡ 扇風機 家電 アンティーク 富士電機 レトロ

6V:約30時間

TOSHIBA 東芝 扇風機 銭湯扇風機 レトロ F-SK80 1993年製

※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼優時間が異なります。連続稼電時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。

ボルネード サーキュレーター Vornado 空気循環器 黒 40畳まで対応

※19V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63㍑/秒で稼働します。

バートルエアークラフト バッテリー ファンユニットセット

※13V電圧(風量)は、1,5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60㍑/秒で稼働します。

Dyson ダイソン エアマルチプライヤー hot&cool AM09

Engineered by KYOCERA Industrial Tools

エアイーサー 化学物質 空気清浄機



【極美品】Dyson ダイソン AM05 hot+cool 2018年製 冷風



dyson hot+cool AM09 ファンヒーター 扇風機 20年製

商品

pusuco様専用

AC371 ファンユニット

ノミドキュウ様専用 レトロ扇風機、珍しいデザイン

カラー 70.スパイダーレッド

【良品】電源新品ダイソン TP04 空気清浄機能つき扇風機 高性能 遠隔操作可能



Tajima 風雅2フルセット4個

セット

1970年代 東芝扇風機H-35D15 未使用品

・ファン:ファン×2

扇風機 タワーファン【冷暖両用&羽根なし】 スリム扇風機 3段階暖風・8段階冷風

・ファンケーブル×1

バートル AC360(ブラック×2)AC371(ライム×1)

・ファンフィルター×2

冷風扇 冷風機 自然風 3段階風量 タッチパネル 涼風 涼しい 大容量

・取扱説明書/保証書×1

スポットエアコン YMS-182 動作確認済み



アイリスオーヤマ ポータブルクーラー IPA-3521GH

★水洗いに対応した防水設計仕様

サンリオ キティ HELLO KITTY 扇風機

★最大毎秒90リットルの風量を発揮する

次亜塩素酸 空気を洗う マジックガード●サーキュレーター 最大150畳 空間除菌

耐久性に優れたブラシレスモーターファン

扇風機 カモメファン ミニ FKLW-231B カモメ扇風機 3D



バートル2023 空調服 19Vミルスグリーンバッテリー&スパイダーレッドファン

対応機種/AC360、AC300

スイデンの扇風機、大型業務用です。

※AC360、AC300バッテリーの専用品です。

昭和レトロ 4枚羽 アイアン製 扇風機 芝浦電気 ブラック

※AC260以前のバッテリーおよびAC180ファンケーブルは使用できません。

目玉商品‼️保証付‼️新品エアコン 「室外機・室内機」



SIS HK-DCF-02 ハローキティ DCリビング扇風機 レア

風量/19V:90㍑/秒 13V:66㍑/秒 9V:47㍑/秒、6V:32㍑/秒

新品未使用・未開封 バートル 360 19Vバッテリー 370ファン セット④

※19V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63㍑/秒で稼働します。

店頭展示品 未使用品 Panasonic リビング扇風機 F-CV338-C

※13V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60㍑/秒で稼働します。

昭和レトロ 扇風機 日立 H-636

※風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。

2019年製 ダイソン ピュアクール TP00 羽根無し扇風機 空気清浄機 美品

Engineered by KYOCERA Industrial Tools

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品AC360 リチウムバッテリーカラー 14.ミルスグリーンセット・リチウムイオンバッテリー×1・充電器×1 ・取扱説明書/保証書×1 ★最大毎秒90リットルの風量を発揮するハイスペックバッテリー★約3.5時間の急速充電対応機種/AC370/371、AC310/311※AC370/371、AC310/311ファンの専用品です。※AC270/271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。稼働時間19V:1時間+13V:約5時間(平均63㍑/秒)13V:1.5時間+約6時間(平均60㍑/秒)9V:約13時間6V:約30時間※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼優時間が異なります。連続稼電時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。※19V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63㍑/秒で稼働します。※13V電圧(風量)は、1,5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60㍑/秒で稼働します。Engineered by KYOCERA Industrial Tools商品AC371 ファンユニットカラー 70.スパイダーレッドセット・ファン:ファン×2・ファンケーブル×1・ファンフィルター×2・取扱説明書/保証書×1★水洗いに対応した防水設計仕様★最大毎秒90リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファン対応機種/AC360、AC300※AC360、AC300バッテリーの専用品です。※AC260以前のバッテリーおよびAC180ファンケーブルは使用できません。風量/19V:90㍑/秒 13V:66㍑/秒 9V:47㍑/秒、6V:32㍑/秒※19V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63㍑/秒で稼働します。※13V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60㍑/秒で稼働します。※風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。Engineered by KYOCERA Industrial Tools

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

バートル バッテリー 19V ファンカラーライム AC360 ミルスグリーンダイソン 羽無し扇風機✴︎✴︎quad' クールミー ミニスポットクーラー✴︎✴︎美品未使用品! アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ ブラック PC-SCC15TNAKATOMI SAC-1800N