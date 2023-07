カラー···ブラック

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

ご覧いただきありがとうございます。

★商品説明

Do Nothing Congress Mサイズ ALPHA MA-1 ブラック fragment 藤原ヒロシ sequel

●状態 着用感ありの中古

※タグ、リボンなどの付属品はありません。

その分お安く出品します。

●サイズ M

着丈:約65cm

裄丈:約65cm

身幅:約60cm

※素人採寸により参考程度にお願いします。

●カラー ブラック

■注意事項

複数回着用したものになりますので、神経質な方は購入をお控えいただきます様お願いいたします。

説明以外の傷、汚れ、破損、動作の不具合の発生がある場合も、返品・返金・クレーム等には一切お応え出来ませんのでご了承いただける方のみご購入下さい。

NCNRでお願いいします。

ご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。

■発送方法

・らくらくメルカリ便(圧縮して梱包します)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

