ご覧頂きありがとうございます♪

今回はとても素敵なスニーカーの紹介です!

【商品説明】

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ハイカットスニーカー デニム レザー モノグラム

【表記サイズ】

35.5 23.0cm相当

ソールの高さ 2cm

ソール全長 26cm

【コンディション】

ソールの摩耗や汚れ、デニムにも若干の汚れはございますが、特に目立ったキズや破れはなく使用には全く問題ない状態です♪

詳細はお写真をご確認ください。

【購入元】

リサイクルショップで購入しました。

正規品です。

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

【発送】

簡易発送にて、入金の翌日までに発送させていただきます。

⚠まだまだたくさんご使用して頂ける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

これを機会にぜひ、購入してみてはいかがでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当商品は、大手リサイクルショップにて鑑定済の正規品です!

安心してお買い求めくださいませ♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

管理番号:232-06281

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

