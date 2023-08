【NEW限定品】 SPECIAL “EG G9 FABRIC” COMBO – ブルゾン

Engineered Garments × BARACUTA G9

サイズ表記:38

状態 美品(タグ付属)

色 ネイビー

購入後試着のみで着ないままクローゼットにしまっておりました。

このまま着なさそうなので出品致します。

一度人の手に渡ったものなので神経質な方はよく確認質問等お願いします!

値下げは考えておりません!

よろしくお願い致します!

BARACUTAが誇るハリントンジャケットの名作G9をベースに、ENGINEERED GARMENTSらしいアレンジが加えられた商品です。

コットンサテンやツイル、コーデュロイ、リップストップなどのファブリックを同トーンでコンボ使用されています。

長く着用を重ねることでそれぞれの素材が違った変化を見せ、独特のエイジングが楽しめます。

ジッパーやボタン、アジャスターなどにも細かな別注が施されています。

エンジニアードガーメンツ バラクータ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

