✅商品名

【入手困難!!】NFL ✈︎刺繍 ウールスタジャン パッカーズ ゆるだぼ 肉厚 トレーナー 重ね着 VINTAGE 90’s 一点物 希少 パーカー スウェット グリーンベイ Green bey packers

✅サイズ

L相当(表記 M)

素人採寸です 身幅60 着丈66 袖丈62 肩幅55

サイズの相当はあくまでも主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。

✅状態

裏のタグ周りの赤い色移り、薄ら汚れの箇所(画像参照)がありますが古着らしく味のある最高な雰囲気の一品ですのでまだまだ着用が楽しめます^_^

✅カラー

グリーン イエロー グレー 緑 黄色

✅素材

30%ウール 70%アクリル

NIK3603

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

