商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

雑誌「きょうの料理」の153冊+別冊2冊+αの155冊一括セットです。各月ごとに毎年揃えていましたので、写真のとおり各月10~15年分くらいあります。季節に合わせてお料理研究をしていた母の貴重な品です。現在、お料理を広めようと頑張っていらっしゃる方、お料理教室の先生方、お料理好きの方にぜひお譲りしたいです。有効に活用いただける方に。写真に写っている号が全てです。古いもので1981年、新しいもので2005年1981~1984年までのものは数冊になります。まとめてお譲りしたいので、分売には応じられない場合があります。記事は栗原はるみさん、平野レミさん、山本麗子さん、小林カツ代さん、キョンファさん、周さん、辰巳芳子さん、高山なおみさん、ケンタロウさん他多数の方に渡ります。号によっては痛み、汚れがあります。大切に本棚に保管してはおりましたが、古いものですので美品でご注意ください。ご理解いただけます方のみで宜しくお願い致します。#きょうの料理#NHKテレビテキスト#栗原はるみ#平野レミ#山本麗子#小林カツ代#キョンファ#周#辰巳芳子#高山なおみ#ケンタロウ#料理研究家#料理教室

