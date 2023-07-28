【2022 新作】 SONY 美品 ソニー デジカメ DSC-W350(P) Cyber−Shot デジタルカメラ

まずは必ずコメントからお願い致します。
ペリカン カメラケース (PELICAN VAULT)
返信前に購入手続きしないでください。
SONY α7RV ボディ ILCE-7RM5 ソニー アルファ
【美品】RICHO GR IIIX GR3X デジタルカメラ 充電器付き
CANON EOS kiss X7 ダブルズームレンズキット 単焦点レンズ
・お値下げ、お取り置きはできません。
OLYMPUS PEN Lite E-PL5 ダブルズームレンズキット
他サイトでも出品しております。
ペンタックス KS-1 20.1MP デジタル 一眼レフ カメラ ボディ ブルー
大変人気の商品の為、早い者勝ちです。
POWERSHOT S110 パワーショット
Canon EOS KISS X8i (W)EF-S18-55IS STM Ki
・発送は平日のみになります。
SONYソニー Cyber-shot デジタルカメラ DSC-WX500
お急ぎの方は購入をご遠慮願います。
美品 CASIO デジタルカメラ EXILIM EX-ZR1600EO オレンジ
CANON 5D MARK 2 セット キヤノン5Dマーク2
・評価「0」の方、「悪い」が多い方は
トリプルレンズの大満足セット♪状態◎の極上美品❤️Canon EOS 90D
不安なのでお断りいたします。
野球、サッカー、運動会撮影に❤️超望遠960mm❤️iPhoneに画像転送OK❤️
SONY α5100 ILCE-5100Y(W)
【美品】FUJIFILM X-T30 黒 単焦点レンズセット 付属品多数付き
――――――――――――――――――――――
❁美品/Wi-Fi搭載❁Canon POWERSHOT SX620 HS
ソニー α5100
【値下げ中】Nikon v1
SONY Cyber−Shot DSC-W350(P)
初心者おすすめ✨Canon EOS Kiss N レンズセット✨キヤノン
☆極美品☆Canon PowerShot SX610 HS RED 一点限り
SONY ソニー サイバーショット
■完動品■パナソニック コンパクトデジカメ LUMIX DMC-XS1 レッド
デジタルカメラ デジカメ DSC-W350
Canon EOS M6 MARK II レンズ2本
Pink Rose ピンク コンデジ
Nikonデジタル一眼レフカメラD3100
✨極美品✨❤キャノンCanon EOS❤ 5D Mark IV標準&望遠&単焦点
動作確認済み
【ほぼ未使用美品】動作確認済み DC-GH5
付属品：箱、本体、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器、マルチ端子専用USB AVケーブル、CD-ROM、リストストラップ
【初心者向け】Canon EOS KISS X4 ボディ＋レンズ ※SDなし
( 箱に一部汚れがありますので、ご了承ください。 )
◆新品経年有G2用コンタックスデーターバック GD-2 CONTAX GD-2
Canon EOS 30D＋EF 28-105mm 1:3.5-4.5
ほぼ使用していない為、目立つキズや汚れはなく、綺麗な状態かと思います。
オリンパス ペン Lite E-PL7 OLYMPUS PEN ボディのみ
※状態は個人的主観です。写真でのご判断をお願いいたします。
Hasselblad Stellar ハッセルブラッド カメラ SONY
❤️美品❤️高性能❤️自撮り＆ Wi-Fi機能❤️オリンパス E-PL8
すべてアルコール消毒してからお譲りいたします。
【Eye-fiカード付】Canon Eos Kiss X5 Wズームレンズキット
付属品は、1枚目写真に写っているものが全てです。
リコー RICOH GR1v GR LENS 28mm f2.8 フィルムカメラ
X-T30 18-55レンズキット CHARCOAL SILVER
ラスト値引き開始！DSC-WX300 中古 レッド
CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT
Azlex様専用
HDMI端子数(新): 0
CANON キャノン EOS kiss X2 付属レンズ多数！ 美品！
SDカード対応種類: SDHCカード対応
デジタルカメラ3 台セート
color: PINK
Canon EOS Kiss X10 ダブルレンズキット
センサーサイズ: 1/2.3 型
【T様専用】Nikon D750 メーカーメンテナンス済み
センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満
美品 FUJIFILM X-H2S ボディ おまけ付き
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
１日のみ使用 Panasonic LUMIX TZ DC-TZ90-K
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
リコー GXR ビューファインダー レンズ 他
メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ
PENTAX K01 ボディ
光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍
希少 Contax SL300RT カメラ デジカメ コンパクト
動画圧縮方式: MPEG4
【ジャンク】Canon PowerShot G7X
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
SONY α7R3 ボディ
動画記録画素数: 1280X720
OLYMPUS ミラーレス一眼 PEN E-P5 ボディ[シルバー]
可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター
オリンパス PEN E-PL8 EZダブルズームキット ホワイト
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式
CANON IXY DIGITAL 510 IS PK デジカメ
撮像素子種類: CCD
◆Canon EOS 5D Mark II BG-E6 バッテリーグリップ付
総画素数クラス別3: 601万画素以上
Canon EOS 40Dダブルレンズ★抜群のクオリティ☆
静止画有効画素数・クラス別: 1351?1450万画素
極美品❤️Canon kiss X2❤️高画質❤️初心者おすすめ❤️超高性能❤️
顔認識種類: 顔・笑顔認識機能
Canon EOS 20D 一眼レフ ダブルレンズ
美品 OLYMPUS E−PL8 E-PL8 WHITE 訳
Canon IXY DIGITAL 510 IS SL
自宅保管のため、細部の状態まで気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。
OM-D E-M5 MarkII
また、他に見落としがありました際や、配送中の破損につきましては、責任を負いかねますので、ご容赦ください。
オリンパスPENLite E-PL3 OLYMPUS
その他、気になる点がありましたら、ご質問ください。
RICOH デジタルカメラGR DIGITAL III シャッター数762回
D3200 ダブルズームキット
FUJIFILM 富士フィルム FINEPIX S8600 コンデジ
SONY☆NEX-3 ミラーレス一眼レフカメラ レンズセット
まずは必ずコメントからお願い致します。返信前に購入手続きしないでください。・お値下げ、お取り置きはできません。 他サイトでも出品しております。 大変人気の商品の為、早い者勝ちです。・発送は平日のみになります。 お急ぎの方は購入をご遠慮願います。・評価「0」の方、「悪い」が多い方は 不安なのでお断りいたします。――――――――――――――――――――――SONY Cyber−Shot DSC-W350(P)SONY ソニー サイバーショットデジタルカメラ デジカメ DSC-W350Pink Rose ピンク コンデジ動作確認済み付属品：箱、本体、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器、マルチ端子専用USB AVケーブル、CD-ROM、リストストラップ( 箱に一部汚れがありますので、ご了承ください。 )ほぼ使用していない為、目立つキズや汚れはなく、綺麗な状態かと思います。※状態は個人的主観です。写真でのご判断をお願いいたします。すべてアルコール消毒してからお譲りいたします。付属品は、1枚目写真に写っているものが全てです。CAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 0SDカード対応種類: SDHCカード対応color: PINKセンサーサイズ: 1/2.3 型センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池フォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1280X720可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CCD総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1351?1450万画素顔認識種類: 顔・笑顔認識機能自宅保管のため、細部の状態まで気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。また、他に見落としがありました際や、配送中の破損につきましては、責任を負いかねますので、ご容赦ください。その他、気になる点がありましたら、ご質問ください。