【2022 新作】 SONY 美品 ソニー デジカメ DSC-W350(P) Cyber−Shot デジタルカメラ

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✨極美品✨❤キャノンCanon EOS❤ 5D Mark IV標準&望遠&単焦点

動作確認済み

【ほぼ未使用美品】動作確認済み DC-GH5

付属品：箱、本体、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器、マルチ端子専用USB AVケーブル、CD-ROM、リストストラップ

【初心者向け】Canon EOS KISS X4 ボディ＋レンズ ※SDなし

( 箱に一部汚れがありますので、ご了承ください。 )

◆新品経年有G2用コンタックスデーターバック GD-2 CONTAX GD-2



Canon EOS 30D＋EF 28-105mm 1:3.5-4.5

ほぼ使用していない為、目立つキズや汚れはなく、綺麗な状態かと思います。

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※状態は個人的主観です。写真でのご判断をお願いいたします。

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すべてアルコール消毒してからお譲りいたします。

【Eye-fiカード付】Canon Eos Kiss X5 Wズームレンズキット

付属品は、1枚目写真に写っているものが全てです。

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CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

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HDMI端子数(新): 0

CANON キャノン EOS kiss X2 付属レンズ多数！ 美品！

SDカード対応種類: SDHCカード対応

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Canon EOS Kiss X10 ダブルレンズキット

センサーサイズ: 1/2.3 型

【T様専用】Nikon D750 メーカーメンテナンス済み

センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満

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バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

１日のみ使用 Panasonic LUMIX TZ DC-TZ90-K

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

リコー GXR ビューファインダー レンズ 他

メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ

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光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍

希少 Contax SL300RT カメラ デジカメ コンパクト

動画圧縮方式: MPEG4

【ジャンク】Canon PowerShot G7X

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

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動画記録画素数: 1280X720

OLYMPUS ミラーレス一眼 PEN E-P5 ボディ[シルバー]

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

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手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

CANON IXY DIGITAL 510 IS PK デジカメ

撮像素子種類: CCD

◆Canon EOS 5D Mark II BG-E6 バッテリーグリップ付

総画素数クラス別3: 601万画素以上

Canon EOS 40Dダブルレンズ★抜群のクオリティ☆

静止画有効画素数・クラス別: 1351?1450万画素

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顔認識種類: 顔・笑顔認識機能

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美品 OLYMPUS E−PL8 E-PL8 WHITE 訳



Canon IXY DIGITAL 510 IS SL

自宅保管のため、細部の状態まで気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。

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また、他に見落としがありました際や、配送中の破損につきましては、責任を負いかねますので、ご容赦ください。

オリンパスPENLite E-PL3 OLYMPUS

その他、気になる点がありましたら、ご質問ください。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

まずは必ずコメントからお願い致します。返信前に購入手続きしないでください。・お値下げ、お取り置きはできません。 他サイトでも出品しております。 大変人気の商品の為、早い者勝ちです。・発送は平日のみになります。 お急ぎの方は購入をご遠慮願います。・評価「0」の方、「悪い」が多い方は 不安なのでお断りいたします。――――――――――――――――――――――SONY Cyber−Shot DSC-W350(P)SONY ソニー サイバーショットデジタルカメラ デジカメ DSC-W350Pink Rose ピンク コンデジ動作確認済み付属品：箱、本体、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器、マルチ端子専用USB AVケーブル、CD-ROM、リストストラップ( 箱に一部汚れがありますので、ご了承ください。 )ほぼ使用していない為、目立つキズや汚れはなく、綺麗な状態かと思います。※状態は個人的主観です。写真でのご判断をお願いいたします。すべてアルコール消毒してからお譲りいたします。付属品は、1枚目写真に写っているものが全てです。CAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 0SDカード対応種類: SDHCカード対応color: PINKセンサーサイズ: 1/2.3 型センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池フォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1280X720可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CCD総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1351?1450万画素顔認識種類: 顔・笑顔認識機能自宅保管のため、細部の状態まで気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。また、他に見落としがありました際や、配送中の破損につきましては、責任を負いかねますので、ご容赦ください。その他、気になる点がありましたら、ご質問ください。

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