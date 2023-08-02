全日本送料無料 2.2kw 2021年式 お掃除機能付きエアコン CS-221D エオリア エアコン

岡山県引取り限定商品(たのめる便で発送も可能ですが、室内機(160サイズ 3,400円)及び室外機(200サイズ 5,000円)にて出品し送料分を足した金額に変更しますので、その際は入札前にご連絡ください)

コロナ 窓用エアコン CW-A1616 4~6畳用 冷房専用 H613



三菱エアコン霧ヶ峰5.6kw 主に18畳用 お掃除機能 標準取り付け工事込み❗️

その他商品も #僕の家具家電 に投稿しております！

【美品】KOIZUMI KAW-1622 ルームエアコン（窓用エアコン）



エアコン14畳用中古2017年

2021年式 2.2kw お掃除機能付きエアコン エオリア CS-221DEXE9

コロナ窓用エアコン2022年製送料込み 窓枠未使用CORONA CW-1622R



排熱ダクト付きスポットクーラー N407-R 据付工事不要 キャスター付

◆製品情報

コロナウィンドエアコン リララ CW-1622R-WS

・ナノイーX搭載

0518 東芝【RAS-F221M（W）】2019年製 6畳 エアコン 中古



東洋溶剤 BC-205 BCuP-3 溶接棒 5kg

・つながるエオリア

K◆◆191 スイデン スポットクーラー SS-16MXW-1

スマホを使って、外出先からエアコンを運転！

ダイキン 集中リモコン DCS301B1 中古品③



さらさ様 専用

型式： CS-221DEXE9

移動式 クーラー YEC-K221（W）YAMAZEN 山善 22年製

メーカー ：Panasonic パナソニック

JA-16T ハイアール 窓付けエアコン

年式：2021年製

CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン CW-1623R 1

定格冷房能力：2.2kw(約6畳~8畳用)

日立

室内機サイズ: 295×798×239mm(高×幅×奥行)

EENOUR スポットクーラー QN750

室外機サイズ: 539×655×275mm

HITACHI2018年モデル8畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️



0996 アイリスオーヤマ【IHF-6305G】2021 21畳 エアコン 中古

★エアコン取付け、取外し、ガス補充を行ってます！

ダイキンルームエアコンF25XTES-W①

#ReuseProのエアコン工事 に工賃を記載してます！

ナカトミ 移動式エアコン MAC-20 ver.3



CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 14

◆管理No.

レオン様専用 アイリスオーヤマ エアコン IHF-2805G 室内機

20230514H6150

【引取限定愛知】FUJITSU 4.0kw AS-400C2E8 2020年製



コロナ冷暖房ウインドエアコンCORONA CWH-A1821(WS) WHITE

◆その他(備考)

日立 多機能リモコン PC-ARF5 12個※バラ売り相談可

ドレンホース1部切れのため補修済￼

【中古】R▼富士通 エアコン 4.0kw AS-C40F (28224)

※付属品は写真に掲載している物が全てです。

FUJITSU エアコン AS-C40F-W 14畳用 Cシリーズ H315

出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります。

Panasonic エアコン cs-v222c-w (動作品)

中古品の為、ご了承ください。

CORONAウインドエアコンCW-1618WS



ナカトミ MAC-10CG スポットクーラー 2022年

◆ 配送エリアと送料ついて

窓用エアコン CORONA CW-1622R※引き取り割引有

購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！

2021年式 2.2kw お掃除機能付きエアコン エオリア CS-221D



エアコン 本体 パナソニック 14畳 CU-X401D

配送エリアは、岡山県近県まで対応

CORONA CW-1622R(WS) WHITE

追加料金にて県外配送も対応可能です！

【未使用品】6/21発送 エアコン 室外機 カバー アルミ ホワイト 90cm

#岡山 #倉敷 #広島 #福山 #鳥取 #香川 #兵庫 #姫路

ポータブルエアコン HHR-10



SHARPプラズマエアコン10畳AY-N28S-W取付込み神奈川首都千葉埼玉静岡

配送基本料金

窓用エアコン CORONA CW-1818

岡山・倉敷市 6,500円より

ハイアール JA-16V 2021年製 ウインドウエアコン

※オプション料金はプロフィールに記載しております！

ポータブルクーラー 長期保証残3年付 2021製 アイリスIPA-2221G



トモ様専用コイズミルームエアコン KAW-1917 2022年製 美品 BB

その他岡山県内、県外は応相談

ポータブルクーラー冷え蔵Ⅱ EX Stage21



②パナソニックエアコン（室外機）

【PR】

カワコウ様 専用 haier ルームエアコン

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アメリ様専用

一人暮らし 家電セット 販売も可能です！

未使用 CORONA ウインドエアコン



Panasonic CS-22HEXJ-W 2018年製

【#家電のレンタル】も初めました！

Panasonic CS-281DFR-W WHITE エアコン

低価格で高品質な商品を利用できます！

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是非1度ご質問欄よりお問い合わせください(^^)

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【美品】KOIZUMI KAW-1622 ルームエアコン（窓用エアコン）

#エアコン工事 も可能

エアコン14畳用中古2017年

#高年式 #家族

コロナ窓用エアコン2022年製送料込み 窓枠未使用CORONA CW-1622R

#新生活 #引越し

排熱ダクト付きスポットクーラー N407-R 据付工事不要 キャスター付

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0518 東芝【RAS-F221M（W）】2019年製 6畳 エアコン 中古

同型 CS-EX221D

東洋溶剤 BC-205 BCuP-3 溶接棒 5kg



K◆◆191 スイデン スポットクーラー SS-16MXW-1

おもに6畳用

ダイキン 集中リモコン DCS301B1 中古品③

電源···100V

さらさ様 専用

空気清浄あり

移動式 クーラー YEC-K221（W）YAMAZEN 山善 22年製

フィルター自動洗浄あり

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

岡山県引取り限定商品(たのめる便で発送も可能ですが、室内機(160サイズ 3,400円)及び室外機(200サイズ 5,000円)にて出品し送料分を足した金額に変更しますので、その際は入札前にご連絡ください) その他商品も #僕の家具家電 に投稿しております！2021年式 2.2kw お掃除機能付きエアコン エオリア CS-221DEXE9◆製品情報 ・ナノイーX搭載・つながるエオリアスマホを使って、外出先からエアコンを運転！型式： CS-221DEXE9メーカー ：Panasonic パナソニック年式：2021年製定格冷房能力：2.2kw(約6畳~8畳用)室内機サイズ: 295×798×239mm(高×幅×奥行)室外機サイズ: 539×655×275mm★エアコン取付け、取外し、ガス補充を行ってます！#ReuseProのエアコン工事 に工賃を記載してます！◆管理No.20230514H6150◆その他(備考)ドレンホース1部切れのため補修済￼※付属品は写真に掲載している物が全てです。出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります。中古品の為、ご了承ください。◆ 配送エリアと送料ついて購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！配送エリアは、岡山県近県まで対応追加料金にて県外配送も対応可能です！#岡山 #倉敷 #広島 #福山 #鳥取 #香川 #兵庫 #姫路配送基本料金岡山・倉敷市 6,500円より※オプション料金はプロフィールに記載しております！その他岡山県内、県外は応相談【PR】#Panasonic #パナソニック #SHARP #シャープ #MITSUBISHI #三菱 #TOSHIBA #東芝 #HITACHI #日立 #AQUA #アクア一人暮らし 家電セット 販売も可能です！【#家電のレンタル】も初めました！低価格で高品質な商品を利用できます！冷蔵庫、洗濯機、レンジ、テレビなどなど是非1度ご質問欄よりお問い合わせください(^^)#エアコン工事 も可能#高年式 #家族 #新生活 #引越し#家電レンタル同型 CS-EX221Dおもに6畳用電源···100V空気清浄ありフィルター自動洗浄あり

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