全日本送料無料 2.2kw 2021年式 お掃除機能付きエアコン CS-221D エオリア エアコン

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商品の説明
岡山県引取り限定商品(たのめる便で発送も可能ですが、室内機(160サイズ 3,400円)及び室外機(200サイズ 5,000円)にて出品し送料分を足した金額に変更しますので、その際は入札前にご連絡ください)
コロナ 窓用エアコン CW-A1616 4~6畳用 冷房専用 H613
三菱エアコン霧ヶ峰5.6kw 主に18畳用 お掃除機能 標準取り付け工事込み❗️
その他商品も #僕の家具家電 に投稿しております！
【美品】KOIZUMI KAW-1622 ルームエアコン（窓用エアコン）
エアコン14畳用中古2017年
2021年式 2.2kw お掃除機能付きエアコン エオリア CS-221DEXE9
コロナ窓用エアコン2022年製送料込み 窓枠未使用CORONA CW-1622R
排熱ダクト付きスポットクーラー N407-R 据付工事不要 キャスター付
◆製品情報
コロナウィンドエアコン リララ CW-1622R-WS
・ナノイーX搭載
0518 東芝【RAS-F221M（W）】2019年製 6畳 エアコン 中古
東洋溶剤 BC-205 BCuP-3 溶接棒 5kg
・つながるエオリア
K◆◆191 スイデン スポットクーラー SS-16MXW-1
スマホを使って、外出先からエアコンを運転！
ダイキン 集中リモコン DCS301B1 中古品③
さらさ様 専用
型式： CS-221DEXE9
移動式 クーラー YEC-K221（W）YAMAZEN 山善 22年製
メーカー ：Panasonic パナソニック
JA-16T ハイアール 窓付けエアコン
年式：2021年製
CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン CW-1623R 1
定格冷房能力：2.2kw(約6畳~8畳用)
日立
室内機サイズ: 295×798×239mm(高×幅×奥行)
EENOUR スポットクーラー QN750
室外機サイズ: 539×655×275mm
HITACHI2018年モデル8畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
0996 アイリスオーヤマ【IHF-6305G】2021 21畳 エアコン 中古
★エアコン取付け、取外し、ガス補充を行ってます！
ダイキンルームエアコンF25XTES-W①
#ReuseProのエアコン工事 に工賃を記載してます！
ナカトミ 移動式エアコン MAC-20 ver.3
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 14
◆管理No.
レオン様専用 アイリスオーヤマ エアコン IHF-2805G 室内機
20230514H6150
【引取限定愛知】FUJITSU 4.0kw AS-400C2E8 2020年製
コロナ冷暖房ウインドエアコンCORONA CWH-A1821(WS) WHITE
◆その他(備考)
日立 多機能リモコン PC-ARF5 12個※バラ売り相談可
ドレンホース1部切れのため補修済￼
【中古】R▼富士通 エアコン 4.0kw AS-C40F (28224)
※付属品は写真に掲載している物が全てです。
FUJITSU エアコン AS-C40F-W 14畳用 Cシリーズ H315
出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります。
Panasonic エアコン cs-v222c-w (動作品)
中古品の為、ご了承ください。
CORONAウインドエアコンCW-1618WS
ナカトミ MAC-10CG スポットクーラー 2022年
◆ 配送エリアと送料ついて
窓用エアコン CORONA CW-1622R※引き取り割引有
購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！
2021年式 2.2kw お掃除機能付きエアコン エオリア CS-221D
エアコン 本体 パナソニック 14畳 CU-X401D
配送エリアは、岡山県近県まで対応
CORONA CW-1622R(WS) WHITE
追加料金にて県外配送も対応可能です！
【未使用品】6/21発送 エアコン 室外機 カバー アルミ ホワイト 90cm
#岡山 #倉敷 #広島 #福山 #鳥取 #香川 #兵庫 #姫路
ポータブルエアコン HHR-10
SHARPプラズマエアコン10畳AY-N28S-W取付込み神奈川首都千葉埼玉静岡
配送基本料金
窓用エアコン CORONA CW-1818
岡山・倉敷市 6,500円より
ハイアール JA-16V 2021年製 ウインドウエアコン
※オプション料金はプロフィールに記載しております！
ポータブルクーラー 長期保証残3年付 2021製 アイリスIPA-2221G
トモ様専用コイズミルームエアコン KAW-1917 2022年製 美品 BB
その他岡山県内、県外は応相談
ポータブルクーラー冷え蔵Ⅱ EX Stage21
②パナソニックエアコン（室外機）
【PR】
カワコウ様 専用 haier ルームエアコン
#Panasonic #パナソニック #SHARP #シャープ #MITSUBISHI #三菱 #TOSHIBA #東芝 #HITACHI #日立 #AQUA #アクア
アメリ様専用
一人暮らし 家電セット 販売も可能です！
未使用 CORONA ウインドエアコン
Panasonic CS-22HEXJ-W 2018年製
【#家電のレンタル】も初めました！
Panasonic CS-281DFR-W WHITE エアコン
低価格で高品質な商品を利用できます！
保証付！シャープルームエアコン☆プラズマクラスター☆10畳☆2022☆S53
冷蔵庫、洗濯機、レンジ、テレビなどなど
コロナ 窓用エアコン CW-A1616 4~6畳用 冷房専用 H613
是非1度ご質問欄よりお問い合わせください(^^)
三菱エアコン霧ヶ峰5.6kw 主に18畳用 お掃除機能 標準取り付け工事込み❗️
【美品】KOIZUMI KAW-1622 ルームエアコン（窓用エアコン）
#エアコン工事 も可能
エアコン14畳用中古2017年
#高年式 #家族
コロナ窓用エアコン2022年製送料込み 窓枠未使用CORONA CW-1622R
#新生活 #引越し
排熱ダクト付きスポットクーラー N407-R 据付工事不要 キャスター付
#家電レンタル
コロナウィンドエアコン リララ CW-1622R-WS
0518 東芝【RAS-F221M（W）】2019年製 6畳 エアコン 中古
同型 CS-EX221D
東洋溶剤 BC-205 BCuP-3 溶接棒 5kg
K◆◆191 スイデン スポットクーラー SS-16MXW-1
おもに6畳用
ダイキン 集中リモコン DCS301B1 中古品③
電源···100V
さらさ様 専用
空気清浄あり
移動式 クーラー YEC-K221（W）YAMAZEN 山善 22年製
フィルター自動洗浄あり
JA-16T ハイアール 窓付けエアコン
商品の情報
ブランド
パナソニック
商品の状態
目立った傷や汚れなし
CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン CW-1623R 1
日立
EENOUR スポットクーラー QN750
HITACHI2018年モデル8畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
0996 アイリスオーヤマ【IHF-6305G】2021 21畳 エアコン 中古
ダイキンルームエアコンF25XTES-W①
ナカトミ 移動式エアコン MAC-20 ver.3
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 14
レオン様専用 アイリスオーヤマ エアコン IHF-2805G 室内機
岡山県引取り限定商品(たのめる便で発送も可能ですが、室内機(160サイズ 3,400円)及び室外機(200サイズ 5,000円)にて出品し送料分を足した金額に変更しますので、その際は入札前にご連絡ください) その他商品も #僕の家具家電 に投稿しております！2021年式 2.2kw お掃除機能付きエアコン エオリア CS-221DEXE9◆製品情報 ・ナノイーX搭載・つながるエオリアスマホを使って、外出先からエアコンを運転！型式： CS-221DEXE9メーカー ：Panasonic パナソニック年式：2021年製定格冷房能力：2.2kw(約6畳~8畳用)室内機サイズ: 295×798×239mm(高×幅×奥行)室外機サイズ: 539×655×275mm★エアコン取付け、取外し、ガス補充を行ってます！#ReuseProのエアコン工事 に工賃を記載してます！◆管理No.20230514H6150◆その他(備考)ドレンホース1部切れのため補修済￼※付属品は写真に掲載している物が全てです。出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります。中古品の為、ご了承ください。◆ 配送エリアと送料ついて購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！配送エリアは、岡山県近県まで対応追加料金にて県外配送も対応可能です！#岡山 #倉敷 #広島 #福山 #鳥取 #香川 #兵庫 #姫路配送基本料金岡山・倉敷市 6,500円より※オプション料金はプロフィールに記載しております！その他岡山県内、県外は応相談【PR】#Panasonic #パナソニック #SHARP #シャープ #MITSUBISHI #三菱 #TOSHIBA #東芝 #HITACHI #日立 #AQUA #アクア一人暮らし 家電セット 販売も可能です！【#家電のレンタル】も初めました！低価格で高品質な商品を利用できます！冷蔵庫、洗濯機、レンジ、テレビなどなど是非1度ご質問欄よりお問い合わせください(^^)#エアコン工事 も可能#高年式 #家族 #新生活 #引越し#家電レンタル同型 CS-EX221Dおもに6畳用電源···100V空気清浄ありフィルター自動洗浄あり
商品の情報
ブランド
パナソニック
商品の状態
目立った傷や汚れなし
全日本送料無料 2.2kw 2021年式 お掃除機能付きエアコン CS-221D エオリア エアコン
375
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全日本送料無料 2.2kw 2021年式 お掃除機能付きエアコン CS-221D エオリア エアコン
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54,800
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(税込) 送料込み
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商品の情報
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冷暖房/空調
エアコン
2.2kw 2021年式 お掃除機能付きエアコン CS-221D エオリア
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
0af65b6a0fbe14
1955
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (5)
全日本送料無料 2.2kw 2021年式 お掃除機能付きエアコン CS-221D エオリア エアコン
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