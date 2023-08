⭐️STUDSWAR⭐️ スタッズウォー

イタリアのシューズブランドです。

少女時代のジェシカやB1A4のバロ

韓国ドラマ『星から来たあなた』のチョンジヒョンなどが愛用しています。

新品 未使用 正規品

サイズ ⭐ 29cm (EUR 44)

カラー ⭐ ブラック✖️ホワイト

素材 ⭐ レザー

原産国 ⭐️ イタリア製 MADE IN ITALY

⭐️ 箱の蓋が破損しています⭐️

仕様 ⭐️ ユーズド加工

シューズ全体にはユーズド加工が施されております。汚れではなく、ブランドクオリティとなっております(不良品ではございません)

#イタリア製SHOES44

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 29cm 商品の状態 新品、未使用

