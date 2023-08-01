【人気ショップが最安値挑戦！】 リバースウィーブ Champion カレッジ メキシコ製 90s スウェット スウェット

着丈・・・70

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身幅・・・57

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袖丈・・・61

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肩幅・・・52

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90年代後期モデルのリバースウィーブスウェットになります。

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フロントに刺繍ワッペンが入っています。

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状態は古着なので使用感があります。

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目立つダメージ等は見られません。

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

着丈・・・70身幅・・・57袖丈・・・61肩幅・・・52チャンピオン プルオーバー トレーナー 刺繍タグ 大学 ワッペン 古着 ビンテージ メンズ レディース90年代後期モデルのリバースウィーブスウェットになります。フロントに刺繍ワッペンが入っています。状態は古着なので使用感があります。目立つダメージ等は見られません。＊フォローで現価格から割引もありますので詳しくはプロフィールをお読み下さい!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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