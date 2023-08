>>>サイズ<<<

表記→M

メンズ S〜MレディースXL〜 XXLくらいです。

メンズ レディース共にお使いいただけるユニセックスです。

>>>状態<<<

古着らしさ。使用感・ダメージ・リペア(大)。

ヴィンテージであること、年代を考慮しても状態は良い方かと思います。

>>>説明<<<

希少。激レア。

〜50年代頃の USA ヴィンテージ ピルグリム 無地 前v 嵌め込みv オール2本針 コットン グレー スウェット トレーナー になります。

>>>紹介<<<

>>>注意点<<<

※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。

※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。

※ユーズドの為神経質な方はご遠慮ください。

S

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

