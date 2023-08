が大特価！ ももクロ写真まとめ①.②.1400枚まとめ アイドル

ご覧いただきありがとうございます。

下記の内容をご確認ください。

商品説明

ももクロ写真関連1400枚まとめになります。

まとめ売りと言うことでご理解のある方よろしくお願いします。

傷まないように防水対策、プチプチ等で梱包し発送致します。

また、チェックしておりますがタイトルのもの以外も入っているかもしれません。

画像のものは入っておりますのでその点はご了承下さい。

発送方法

らくらくメルカリ便にて発送致します。

発送までに2、3日頂きますのでご了承の程よろしくお願いします。

即購入歓迎です。

全てのお取引が匿名での物になりますので、お互い安心です。

バラ売りは全ての商品考えておりませんのでよろしくお願いします。

何か質問あればコメントよろしくお願いします。

値下げなどの交渉中でも先に買われた方が優先になります!

管理番号22051503-⑨.22051505-⑩

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

