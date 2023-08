★フォロー割★

【商品特徴】

US Army(アメリカ軍 )の

ECWCS GEN2 LEVEL3 ポーラテックフリースジャケットです。

【ポイント】

1986年から支給が開始されたECWCS(Extended Cold Weather Clothing System) 必要に応じ重ね着をする事で様々な気候に対処するレイヤーシステムの一環として開発。

米軍各特殊部隊員が使用され、単体での使用も多く見かけられる軍用フリースジャケットです。

トレンドのフリースアイテムですが、こちらは肉厚で暖かい生地感が特徴。

重ね着すれば冬のメインアウターとしても活躍するアイテムです。

ナイロンとフリースの切り替えがスポーティーでおしゃれです。

程よくゆったりとしたオーバーサイズなので古着コーデにぴったりです!

【状態】

写真のような穴があります。

※古着のため神経質な方のご購入はお控えください。

【サイズ】

Lサイズ

着丈 72cm

身幅 67cm

裄丈 89.5cm

【カラー】

ブラック

【季節】

春、秋、冬

【素材】

ポリエステル100%

【原産国】

不明

【識別番号】

3482

購入の際はトップページの注意事項をご確認くださいませ。

ご質問等、コメント欄より受け付けております!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

