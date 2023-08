Levi’s リーバイス 501xx

サイズ:W34 L34

90年代のUSA製リーバイス501xxを贅沢に使った一点物のリメイクデニムです!

ペンキペイント•クラッシュ加工•生地リメイク等、全てのデザインとバランスが素晴らしく、他にはない究極のデニムをお探しの方にオススメです!

股下辺りに小さなダメージあります。着用時はほぼ目立たないかと思いますが、写真にて状態確認お願いします。

ビンテージ•ストリートアイテムがお好きな方や、カートコバーン•シドヴィシャスなどのグランジ•パンク系アイテムをお探しの方にもオススメです!

コレクション整理中につき出品致します。

●サイズ:タグ表記 W34 L34

【実寸】

ウエスト:80cm

ヒップ:102cm

股上:27cm

股下:74.5cm

裾幅:19cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

