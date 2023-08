アクアスキュータムの黒のロングコート

カシミヤ100%

万能な黒のロングコートです。

遠目にも、上質だと分かるカシミヤ100%

軽いのに暖かいです。

内ポケットが両側に。

外ポケット右には、コインポケットでしょうか、

内側に更にポケットがある仕様。

右の内ポケットに、ネーム刺繍入り。

元は、20万円超えの物のようです。

大事にして下さる方に。

AQ 1102 9F

着丈 115

身幅 60 ←訂正しました

裄丈 86(2月16日追記)

プロフィール

身長 172cm

体重 63kgぐらい

#Aquascutum #アクアスキュータム #メンズ

#ロングコート #黒 #カシミヤ #カシミヤ100

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アクアスキュータム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

