レプロナイザー3Dplus

特に大きな汚れキズはありませんが

レプロナイザー3Dplus REP3D-G-JP

小さなキズはございます。

使う機会が少なく保管していたので

比較的キレイな状態です。

保証書はございますが、期限はきれております

こちらコンセントの断線で、メーカー修理に出し

戻ってきたばかりで、その後使用しておりません。

動作は確認済み

その他のパーツ、消耗箇所も全て新品に交換されて

おり中身は新品同様です

またコンセント部分のコードは、強度のあるものに交換されており、逆にこのコンセント部分の強度になってないものは、いずれは断線する可能性があると思います、、

あくまでも中古品となる為、ご理解の上、ご検討ください(^^)

付属の箱はありませんが、丁寧に梱包し別の箱に入れて発送いたします

他サイトへも出品している為、急に削除する可能性もございますので、ご了承ください

レプロナイザー 3D Plus REP3D-G-JP

ブランド:Bioprogramming レプロナイザー

コード長さ(m):2.6 m

重量(g):722.0 g

仕様:冷風 風量切替 速乾

家庭用/業務用:業務用

温風温度(℃):110.0 ℃

色:ホワイト系

消費電力(W):1200.0 W

#リュミエリーナ

#リュミエリーナ

商品の情報 ブランド リュミエリーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

