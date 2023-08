一番の 00S 靴(シューズ)　キャンパス / 00S CAMPUS スニーカー

令和5年4月に購入したシューズです。

Patta×Nike Air Max 1 Monarch サイズ28.5

新品未使用です。

レガシーを進化させ、未来に繋ぐキャンパス。

アディダス キャンパスシューズは、バスケットボールコートでデビューを飾ると、たちまちジャンルを超えて様々なシーンで愛用された。今季モデルは、そのアイコニックなシルエットに新たな方向性を加えて、モダンな素材とカラー、そしてプロポーションでアップデート。上質なレザーアッパーにソフトなテキスタイルテリーファブリックのライニングを備え、オフホワイトのミッドソールを合わせた、キャンパスのレガシーを継承するデザインになっている。

メーカー:アディダス

型番:HQ8708

カラー··· コアブラック/フットウェアホワイト/オフホワイト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

