ナイキ ダンク ローカット GS 22.5cm正規品になります。

【商品説明】

黒と銀のカラーリング。サイドを飾るスウォッシュは、インパクトを放つパイソン柄のスネークパターンを採用。落ち着いたカラーリングと、ラグジュアリー感を主張するスネークパターンが、絶妙にマッチングした一足になります。

【状態】

目立つ傷や汚れ無くきれいです。

【付属品】

箱有りになります。

黒タグが付属します。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

同サイズをお求めの方へ‼︎

↓↓↓

#神田PENGIN225

管理番号#U07309 0829

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

