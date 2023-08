※プロプレイヤー製で、中綿のしっかり入った冬用のジャケットです。スターターもですが、90年代の韓国製は良いものが多いですね^ ^

◾️サイズ L 大きめ

◾️カラー オレンジ ネイビー 紺色 赤

◾️ブランド プロプレイヤー RLORLAYER

◾️特徴

KOREA

デンバーブロンコス

アメリカンフットボール

90年代

刺繍

オーバーサイズ

ビッグシルエット

ビンテージ

【平置き実寸サイズ】

着丈74

身幅71

肩幅 首元から袖先まで87

袖丈

【状態&傷や汚れ】

◾️ B

裾のリブに糸抜けしている部分がありますが、特に何も問題ないです。

-------------------------------------------------

◾️S 新品、新品に近い(タグ付き新品や、家での試着のみの品)

◾️A 美品(着用感少なく、かなり状態の良いもの)

◾️B 良好(目立った傷や汚れの無いもの)

◾️C やや傷あり(写真やコメントでわかりやすく説明します)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

一点もののアメリカ古着を中心に、出品しております( ^ ^)/

#チェコのお店

フォローして頂くと300円割引させて頂きます。購入前にお声かけ下さい。

カラー···ブルー

柄・デザイン···刺繍

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

