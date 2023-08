A to Z Yoshitomo Nara +graf

2006年に青森県弘前市で開催された展覧会の会場で購入しました。

本の扉にゴールドのペンでサインが記入されており、A to Zのオフィシャルスタンプが押されています。

特大サイズ(912×728mm)の特製ポスターが付いており、ポスターの裏側には奈良さんの日記が印刷されています。

写真の箇所にダメージ有ります。中は綺麗だと思います。年代物に付き中古品にご理解の程宜しくお願い致します。

ポストカード 2枚

オマケで、ちいさな星通信

です。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

