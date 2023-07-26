【本日特価】 【新品・未使用品】the washer pro その他

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マクアケで大人気だった食洗器＋海鮮洗浄器＋野菜洗い器＋小物洗浄器を兼ね備えたThe Washer ProBDPシリーズ最強レベル350Wで超音波の40000回/秒を超える振動により真空の泡が発生し、それが押しつぶされた時に起こる“強力な衝撃波”で汚れを直接破壊します。BDPはのこの原理を洗浄器に応用し業務級の洗浄力を家庭用のコンパクトサイズに実現しました！誰でも簡単に全く新しい洗浄体験を楽しめます。​新品未使用品ですが検品の為、開封しています。

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