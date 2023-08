ご覧頂き有難うございます。

デジモンカード詰め合わせセット!



★ 即購入 OK ★

【商品】

❑DDS-004 SEIYARYU ホーリー・ナイト・ドラゴン 英語 SR ×1

【状態 ※個人主観】

未使用、海外版。綺麗と思います(^^)/

表

概ね良好

ホイルに微傷※画6-7〇 光の反射加減で見える

裏

概ね良好

右下角 微傷 ※画9〇 欠けではなく微傷に見えます

詳細は画像のご確認をお願いしますm(_ _)m

【注意事項 ※必読】

[商品について]

●トラブル防止のため一律プレイ用でお願いします。状態に敏感な方、及び完全美品コレクターの方は購入をご遠慮ください。

●画像にあるものが全てになります。商品と画像の色が若干異なることがあります。傷は隠さず可能な限り表現できるよう努めますが、個人主観での評価・撮影であること、画像では表現できないダメージの見落としがあるかもしれません。購入者様のほうでしっかりと画像の確認や質問など通して、ご納得の上、購入をお願いします。

[発送について]

●スリーブ+硬質カードケース+緩衝材+濡れ対策し、追跡ありのネコポスで発送します。

●発送時の破損や不時着のトラブルは、責任を取りません。

[その他]

●購入後のキャンセル、クレーム、商品の交換・返品などは、一切対応できません。購入のご判断は慎重にお願いします。

