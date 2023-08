カラー···パープル

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

タイプ···プルオーバー

【Unisex】PULL OVER SWEAT PARKA

プルオーバー スウェットパーカー

ゆったりとしたモダンなシルエットを有する、ユニセックスで着用可能なフーデッドプルオーバー。滑らかな肌触りの裏毛素材を使用。リラックスして着用頂ける一着になっています。フードが綺麗に立ち上がり、カジュアルになり過ぎないのが特徴です。

サイズS

着丈 約67cm

身幅 約53cm

裾幅 約45cm

肩幅 約56cm

袖丈 約57.5cm

店舗で購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。ふんわりと柔らかく着心地がいいです。パイルなので、季節を問わず着用しやすいです。珍しい紫色。

2022AW

¥20,900 (with tax)

(素材):本体:綿100%

原産国:日本

2023年1月 店舗にて購入

着用回数4回くらい。

ホームクリーニング済み

中古品にご理解いただきご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トラディショナルウェザーウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

