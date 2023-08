今年1月にイオシスでBランク品の中古品として購入し、週1~2の頻度で使用しました。

今年1月にイオシスでBランク品の中古品として購入し、週1~2の頻度で使用しました。バンドには使用に伴う擦れやテカリがありますが、本体は完動品で大きな傷や目立つ汚れもなくキレイな商品です。ガラスフィルム貼ってありキレイですので、そのまま発送します。出品内容は元箱(破れあり)充電器シュピゲン製予備フィルム1枚シュピゲン製ケースバンドアダプターになります。バンドアダプターは社外バンドを取り付けた際の本体とバンドの隙間を無くす物です。紛失したと思っていたサードパーティのソロループバンドが見つかったのでお付けします(画像9枚目)試着のみで使用しました。特に不具合が無かったのと、すり替え防止の観点より、購入後のクレーム、返品はご遠慮下さい。また、新品未開封品ではないので気になる方や神経質な方はご購入をお控え下さい。また、値下げは考えていませんので値下げ交渉のコメントには返信しませんのでご了承下さい。The transaction is only for those who can understand Japanese.Please refrain from returning goods to prevent trouble.交易只限懂日语的人。为了防止纠纷请不要退货。

