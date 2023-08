海外最新 13万◆Kiton キートン【手縫い】サックスブルー 無地◆長袖 シャツ シャツ

手縫い世界最高峰のKiton。

ラルフローレン ポロカントリー BDシャツ デニム ポニー刺繍 ゆるだぼ 80s

大量生産のこの時代において、Kitonは未だに全工程を手縫いで仕上げ、

【極レア】Stone Island シャツジャケット vintage ベージュ

工房にはミシンがないという、絶滅危惧種のような貴重な存在です。

メディカルシャツ ラルフローレン XS RRL



PaulSmith ポールスミス 20aw パリコレ

その拘りぶりは他の追随を許さず、人の手で縫い上げられる柔らかな服は、

WACKO MARIA (ワコマリア) 50'S SHIRT BURGUNDY

着た人にしかわからないフィット感、軽さを与えてくれます。

ポールスミス FREESTYLE & トゥモローランド 花柄シャツ まとめ売り



ポールスミス paulsmith 総柄 アートデザイン レギュラーカラー シャツ

金額は目玉が飛び出るほど高額ですが、

needles / rebuild by needles 再構築シャツ

全工程ハンドメイドですから、それもそのはず。

舐達麻BUDSPOOL開襟シャツ



GEAR FOR SPORTS BASEBALL シャツ 90s ギアー 古着

誠心誠意、正規店の値札も領収書も丸見えでやっております。

【激レア・早い者勝ち】STUSSY リアルツリー柄 ゲームシャツ L



milkboy DEVIL SHIRTS 悪魔 デビル 羽根 シャツ ブラウス



80s 90s 柄シャツ アロハシャツ シルク混 グッドデザイン ヴィンテージ

■Brand/ブランド

THE RERACS 半袖シャツ

Kiton

Needles S/S Work Shirt Brown



☆新品☆【サークル&ロゴ総柄❕】♂️♀️ユニ推奨/清涼♪の『シャンブレーデニム』

■Price/国内参考価格

WTAPS ベースボールシャツ サイズL

128,000円 710EUR(×為替×関税×諸経費)

TENDERLOIN ワークシャツ 刺繍 テンダーロイン



トリートドレッシング 新郎4点セット(シャツ、カフス、蝶ネクタイ、チーフ)

■Condition/状態

John Lawrence Sullivan 黒シャツジョンローレンスサリバン

◎未使用

新品 XXL ジャンキーズパラダイス ボウリングシャツ JBS-601 黒



RRL ダブルアールエル ワークシャツ

■Material/素材

【送料無料】マーガレットハウエルのノーカラー長袖ストライプシャツ Lサイズ

コットン

FINAMORE フィナモレ リネン100% シャツ 麻 デニムブルー



80s adidas vintage shirt アディダス 開襟シャツ

■Size/サイズ(実寸サイズ ご参考ください)

【交渉可能】シルクシャツ

38 肩幅45cm 身幅51cm 着丈79cm 袖丈64cm (KS8,KS9)

コムデギャルソンSHIRT 葉っぱ 長袖シャツ ギンガムチェック

39 肩幅46cm 身幅53cm 着丈80cm 袖丈65cm (KS10,KS11)

STONE ISLAND ストーンアイランド ウォッシュ加工 シャツ メンズ

40 肩幅47cm 身幅55cm 着丈81cm 袖丈66cm (KS12,KS13,KS14)

40s P41 USMC 米軍実物 ヴィンテージ HBT カバーオール

41 肩幅48cm 身幅57cm 着丈82cm 袖丈67cm (KS15 ,KS16)

値下げ★新品未使用★amiparisアミパリス38長袖シャツ

45 肩幅52cm 身幅65cm 着丈86cm 袖丈68cm KS17

【SALE】ウイングカラーシャツ2点セット ホワイト×黒白チェック



07AW number nine ナンバーナイン フリルシャツ 2 アーカイブ

ご希望サイズをご選択頂けます。

【入手困難‼︎】STUSSY◎総柄 ショーンフォント アロハシャツ B159



Takaman様専用

神の繊維と称されるVICUNA始め

90s Harley-Davidson denim print shirt

異次元の新品正規品アイテムも揃えています。

ジバンシー GIVENCHY デニムシャツ

このランクになると、スーパーVIP顧客しか声がかかりません。

2→3いいね!入手困難 高級感 バーバリー ブラックレーベル モノグラム 長袖

当方はその中の一番手として、各ブランドに可愛がって頂いております。

ROTOL for 1LDK annex BASIC SHIRT サイズ3

他方さんでは買い付けすら出来ないアイテムも揃います。

断捨離様専用 AlohaBlossom 限定アロハシャツ



【極めて美品XL】ラルフローレンクラシックフィット ピンクストライプ長袖シャツ

ご質問はお気軽にお願いします。

FINAMORE<フィナモレ>バーニーズニューヨーク ストライプ柄リネンシャツM

当方は全て正規店購入しておりますので、売値に限界がございます。

希少 pataloha 半袖シャツ ニジマス 総柄 パタロハ パタゴニア

eBayで仕入れた偽物や中古大量売りの他方さんほど安くなりません。

リーバイス 90年代復刻 デニムシャツ

(試しに正規店に持参してみて下さい)

STUDIO NICHOLSON スタンドカラーシャツ 上代4.3万



【新品未使用】ラルフローレン 長袖シャツ

正規店と直のパイプを形成しております。

60,S Lee ウエスターナ シャツ ML モカブラウン ビンテージ

ブランドからの回答が得られます、

新品 サンサーフ レーヨン ハワイアンシャツ アロハシャツ XL ss38810

商品のことはなんでも聞いてください。

ヴィンテージ TRUSSARDIトラサルディ総柄シャツ 新品未使用 サイズ3



wacko maria アロハシャツ トロピカル レオパード キムタク



サンローラン青チェックシャツGD登坂着用同型同色

ブリオーニ ロロピアーナ

【激レア】DISCOWAT☆シャツ 2XL トランプ柄 サイコロ ダイス 総柄

ベルルッティ ジョンロブ シルヴァノ ラッタンジ

バーバリーロンドン コットンシャツ ジョンローレンスサリバンシャツ セット

フェラガモ ブルネロクチネリ トムフォード

メゾンキツネ シャツ

エルメス ルイヴィトン

サンサーフ アロハシャツ SS34869

ジョルジオアルマーニ アルマーニ

13万◆Kiton キートン【手縫い】サックスブルー 無地◆長袖 シャツ

エルメネジルドゼニア ボレッリ

40's ヴィンテージ pilgrim sears ネルシャツ チェックシャツ

がお好きな方にもお勧めです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キトン 商品の状態 新品、未使用

手縫い世界最高峰のKiton。大量生産のこの時代において、Kitonは未だに全工程を手縫いで仕上げ、工房にはミシンがないという、絶滅危惧種のような貴重な存在です。その拘りぶりは他の追随を許さず、人の手で縫い上げられる柔らかな服は、着た人にしかわからないフィット感、軽さを与えてくれます。金額は目玉が飛び出るほど高額ですが、全工程ハンドメイドですから、それもそのはず。誠心誠意、正規店の値札も領収書も丸見えでやっております。■Brand/ブランドKiton■Price/国内参考価格128,000円 710EUR(×為替×関税×諸経費)■Condition/状態◎未使用■Material/素材コットン■Size/サイズ(実寸サイズ ご参考ください)38 肩幅45cm 身幅51cm 着丈79cm 袖丈64cm (KS8,KS9)39 肩幅46cm 身幅53cm 着丈80cm 袖丈65cm (KS10,KS11)40 肩幅47cm 身幅55cm 着丈81cm 袖丈66cm (KS12,KS13,KS14)41 肩幅48cm 身幅57cm 着丈82cm 袖丈67cm (KS15 ,KS16)45 肩幅52cm 身幅65cm 着丈86cm 袖丈68cm KS17ご希望サイズをご選択頂けます。神の繊維と称されるVICUNA始め異次元の新品正規品アイテムも揃えています。このランクになると、スーパーVIP顧客しか声がかかりません。当方はその中の一番手として、各ブランドに可愛がって頂いております。他方さんでは買い付けすら出来ないアイテムも揃います。ご質問はお気軽にお願いします。当方は全て正規店購入しておりますので、売値に限界がございます。eBayで仕入れた偽物や中古大量売りの他方さんほど安くなりません。(試しに正規店に持参してみて下さい)正規店と直のパイプを形成しております。ブランドからの回答が得られます、商品のことはなんでも聞いてください。ブリオーニ ロロピアーナベルルッティ ジョンロブ シルヴァノ ラッタンジフェラガモ ブルネロクチネリ トムフォードエルメス ルイヴィトンジョルジオアルマーニ アルマーニエルメネジルドゼニア ボレッリがお好きな方にもお勧めです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キトン 商品の状態 新品、未使用

MBハイエンドデザインシャツbyトーマスメイソンFrank&Eileen フランク&アイリーン シャツ希少 White Evisen Essence Aloha Shirt Lネクタイシャツ ベストセット 総柄 花柄 バロック 幾何学模様 レトロ 古着ナナ様専用 ブリオーニ■ドットストライプ ブルー■シャツ◆超長綿100%●41Supreme 迷彩 半袖 アウター