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≪超目玉★12月≫ pt900 マーキスカットダイヤリング　8g リング

商品の説明

pt900 刻印
ダイヤモンド×アメジスト リング K18YG Pt900 7.1g
中石　イエローダイヤ0.47ct 刻印
Pt950 さくらダイヤモンド 0.245ctリング 桜カット さくらカット
脇石　メレダイヤ　　0.57ct 刻印
エルメス エヴァーヘラクレスリングAU750/K18YG【美品】
サイズ　　　　　約　10.5号
K18金 プラチナ900 天然ダイアモンド　リング　　2,8グラム
重さ　　　　　　約8g
ゆう様 V字 プラチナ900 天然ダイヤモンドリング Pt900

ハワイアンジュエリー　ピンクゴールドプリメリア

Avaron Fiera フルエタニティ　k18 021ct
最大幅　約12cm
CHANEL シャネル ウルトラコレクション リング 指輪 K18WG 18号
92,200〜

美品　カルティエ ラブリング　#48 アフターダイヤモンド　保証書付き

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商品の状態目立った傷や汚れなし

サファイア指輪(K18)

１２号　18金リング

専用JC315★高級 ダイヤモンド0.302ct プラチナ リング

今日値下げ‼️カルティエ　タンクリング

K18 ミステリーセッティングリング

tanakadaisuke リング

天然 ブルーサファイア ルビー エメラルド ダイヤ リング k18 ¥

高品質. 18 K金大気シンプルファッションブレスレット 11
pt900 刻印中石　イエローダイヤ0.47ct 刻印脇石　メレダイヤ　　0.57ct 刻印サイズ　　　　　約　10.5号重さ　　　　　　約8g最大幅　約12cm92,200〜

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

≪超目玉★12月≫ pt900 マーキスカットダイヤリング　8g リング

28分钟前

≪超目玉★12月≫ pt900 マーキスカットダイヤリング　8g リング

¥80,000 ¥42,400

(税込) 送料込み
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d4b9a0578a

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