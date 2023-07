【在庫僅少】 ヴィンテージ swingster アワードジャケット USA製 スタジャン スタジャン

- Brand name -

【swingster】

- Sex -

メンズ ユニセックス

- Size -

表記 (XXXLサイズ)

着丈68cm / 身幅72cm / 肩幅65cm / 袖丈59cm

※多少の誤差はご了承下さい。

- Cloth -

ナイロン100%

- Color -

黒 ブラック系

- Condition -

【B】 - 裏地少し汚れあり

S : 新品未使用 / デッドストック

A : 使用感のあまりない比較的綺麗な状態

B : 一般的な古着の状態

C : 部分的に目立つ汚れやダメージがある状態

D : 着用には問題のない状態

- add to -

- 管理番号 -

839

----------------------------

#古着えり氏のメンズファッション一覧

#古着えり氏の古着一覧

-----------------------------

◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。

◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いと思います!

◾️購入は基本コメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際は気軽にコメントから交渉して下さい。

◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

- Brand name -【swingster】- Sex -メンズ ユニセックス- Size -表記 (XXXLサイズ)着丈68cm / 身幅72cm / 肩幅65cm / 袖丈59cm※多少の誤差はご了承下さい。- Cloth -ナイロン100%- Color -黒 ブラック系- Condition -【B】 - 裏地少し汚れありS : 新品未使用 / デッドストックA : 使用感のあまりない比較的綺麗な状態B : 一般的な古着の状態C : 部分的に目立つ汚れやダメージがある状態D : 着用には問題のない状態- add to -- 管理番号 -839----------------------------#古着えり氏のメンズファッション一覧#古着えり氏の古着一覧-----------------------------◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いと思います!◾️購入は基本コメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際は気軽にコメントから交渉して下さい。◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

