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商品の説明
《ブランド》
極美品✨ MAISON N.H PARIS カゴバッグ トートバッグ ブラウン
JAMINPUECH
《極美品✨レア》DRAGON DIFFUSIONレザー メッシュバッグ
1991年にパリのバッグブランドとして設立。
新品未開封 手彫りの本革ハンドバック
全て職人の手作業で作られるバッグは完成に数日を要するものもあります。
【MICHAEL KORS 】マイケルコース ハンド、ショルダーバック
【中古品】LOEWE ロエベ アナグラム アマソナ36 スエード グレー
《アイテム》
新品 FENDI フェンディ ハラコバッグ アクセサリーバッグ マンマバッグ
黄色、オレンジのプラパーツで装飾されたハンドバッグになります！紐が長めなのでトートバッグとしての使用も可能かと思います！
【MAISON VINCENT】チェーンバッグ 9 NOBLE
あまり派手めなバッグが無い同ブランド製品において、なかなか目立つポップな製品なので、目を引く派手さがあると思います！
COACH ハーモニーホーボー 79471
保存袋付きになります！
即購入歓迎♡即日発送大幅値下げ‼️
ルイヴィトン モノグラム チュレンPM
《商品状態》
LOEWE ハンモックスモール
中古品なので若干の使用感（写真10枚目参照）がありますが、汚れ等は無いのですぐご利用いただけます！
みらの 様 専用♡
にゃぁお☆様専用
《サイズ》
ヘルツ オルガン 口枠ハンドバッグ ショルダー ミネルバリスシオ 記念ロゴ 黒
横幅31cm
ハンドバッグ・かごバッグ
高さ27.5cm
FIRMATO 山羊皮 ハンドバッグ
マチ17cm
24様専用FURLAピーコックグリーン2wayバッグ& unacaブラウスセット
気になる部分等ありましたら、コメント頂けたらと思います！
BALENCIAGA バレンシアガ ハンドバッグ BB PVC ミニボストン
ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA ミニ アルコ トート
《購入先》
GUCCI グッチ GG ハンドバッグ 保存袋付き
大手リユースショップ
【全額返金保証・送料無料】ヴィトンのハンドバッグ・正規品・新品同様・ウィルシャー
【激レア】COACH コーチ ディズニー コラボ アリエル ショルダー バッグ
ここまで、ご覧いただきありがとうございます！
美品 GUCCI オールドグッチ 2way バンブー ショルダーバッグ 黒
ご検討の程、よろしくお願いいたします！
【全額返金保証・送料無料】セリーヌのハンドバッグ・正規品・ブギーバッグ・ベージュ
セリーヌ
♯ラビットフットバッグ
LOEWE(ロエベ) ハンドバッグ レディース 黒
商品の情報
ブランド
ジャマンピュエッシュ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ゲンテン genten トートバッグ ハンドバッグ レザーバッグ トスカ
新品同様 レア！サンローラン サック ド ジュール スタッズ
エルメスピコタンロック(お値下げ)
FURLA フルラバッグ
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《ブランド》JAMINPUECH1991年にパリのバッグブランドとして設立。全て職人の手作業で作られるバッグは完成に数日を要するものもあります。《アイテム》黄色、オレンジのプラパーツで装飾されたハンドバッグになります！紐が長めなのでトートバッグとしての使用も可能かと思います！あまり派手めなバッグが無い同ブランド製品において、なかなか目立つポップな製品なので、目を引く派手さがあると思います！保存袋付きになります！《商品状態》中古品なので若干の使用感（写真10枚目参照）がありますが、汚れ等は無いのですぐご利用いただけます！《サイズ》横幅31cm高さ27.5cmマチ17cm気になる部分等ありましたら、コメント頂けたらと思います！《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！♯ラビットフットバッグ
商品の情報
ブランド
ジャマンピュエッシュ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
愛用 《JaminPuech ジャミンピュエッシュ 》ハンド/トートバッグ リング ハンドバッグ
375
34分钟前
愛用 《JaminPuech ジャミンピュエッシュ 》ハンド/トートバッグ リング ハンドバッグ
¥
14,900
¥
12,665
(税込) 送料込み
7
12
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
ハンドバッグ
《JaminPuech ジャミンピュエッシュ 》ハンド/トートバッグ リング
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a51c12cb607
1812
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (12)
愛用 《JaminPuech ジャミンピュエッシュ 》ハンド/トートバッグ リング ハンドバッグ
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