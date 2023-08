·★お値下げしました★

·★お値下げしました★‼️ 希少‼️店頭 ポスター ‼️大変希少な 店頭用 公式 非売品 ボスター です。✨メルカリ便・店頭未使用品✨ 毎年のジャニーズカレンダーの公式ポスターですので、大変レア度の高いお品です‼️なにわ男子 のデビュー前やマリウス葉 さんや在席されていた2021年版ですので大変貴重です!!ジャニーズカレンダー ポスター非売品 店頭 ボスターSnowManSixTONESKing & PrinceHeySayJUMPSexy ZoneジャニーズWEST関西ジャニーズJr.ジャニーズJr.[size] (最大値計測)約 72.2 ❌ 50.8CM サイズの誤差はご了承申し上げます。こちらは店頭未使用品ですので、 テープもホールもございません。当初からパッケージのない販促用ですので皺等の初期状態ご了承の方のみご希望ください。お気になさる方は固くご遠慮ください。元々四つ折りのお品です。上記をネコポスboxに丸めて折返して防水の上、丁寧にご発送申し上げます。他のご発送方法をご希望の際は+600でご対応可能ですので必ずご購入前にお声かけください。大変希少なお品ですので 売り切れの際はご了承ください。販促品 販促 グッズ歌手 アイドル 俳優 芸能非売品 店頭キングアンドプリンス キンプリ目黒蓮 めめジャニーズ 非売品 ボスター SnowMan King & Prince 目黒蓮

