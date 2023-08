商品名 : CA4LA Andy Warhol / カシラ アンディーウォーホル ハット

購入先 : CA4LA (渋谷)

カラー : ブラック

サイズ : フリー

状態 : 使用品(内側染みあり)

10数年前にCA4LA渋谷店にて自身で購入した正規品です。なかなか年齢的にこういったファッション性高いものを被る機会が減り、かれこれ5、6年以上被ってないので出品です。

CA4LAとアンディーウォーホルとのコラボで、かなり珍しいです。昔、フェルトハットが欲しくて渋谷をウロチョロしてたら、たまたまCA4LAにカッコいいのがあったので即買いしました。領収書は買ってすぐ捨ててしまったのでありません。

コンセプトは、犯罪者です。表のブラックプリントは電気椅子で、内側のプリントはアメリカの実際の犯罪者とお店の方に伺いました。結構デザインにエッジ効いてます。

表のブラックプリントの下にあるAndy Warholの黒文字と後ろのシルバーのバナナは刺繍です。

気に入っていて、大事に扱っていたので表は結構綺麗だと思います。内側は、被った後にファブリーズかけたり、経年劣化による汗染みがあります。写真で判断していただければと思います。使用品ですので染みが気になる方はご購入ご遠慮ください。

付属品は完備してます。開けたり閉めたりしてましたので箱の一部に破れがありました。気になる方はご購入ご遠慮ください。

サイズは書いてませんが、女性や頭の小さい男性には少し緩いかもです。ニューエラのキャップ58.7センチ(7 3/8)がギチギチの私でピッタリといった感じです。

あまり高い服買わなくなってきてファッションが落ち着いてきたので、是非オシャレな方に引き続き被ってほしいです。宜しくお願いします。

日本製 made in japan

※偽物とのすり替え防止の為、返品は受け付けておりませんので御理解頂ける方のみご購入ください。

気持ちの良いお取引に努めますので宜しくお願い致します。

帽子

フェルトハット

ファッション

アンディーウォーホール

カシラ

CA4LA

Andy Warhol

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド カシラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

