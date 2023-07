最終値下げ 東プレREALFORCE テンキーレス 静音 R2TLS PC周辺機器

一年ほど使用しました。

箱付きにて送付いたします。

キーマップ用のアプリケーションは、東プレHPからDLください。

#東プレ

VB-BS167

#REALFORCE

#SR2

#テンキーレス

#静音モデル

#日本語静電容量無接点方式

#USB

#変荷重

#昇華印刷かな表記あり

#アイボリー

#R2TLS-JPV-IV

商品の情報 ブランド トウプレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

