メインカラー···レッド

ニューバランス 1906 nハリウッド

スニーカー型···ハイカット(High)

NIKE AIR MAX 2 LIGHT ULTRAMARINE



New Balance “990v4 JUPITER”27cm

友人から頂いたのですが、履いていません。飾り物として置いて置きました。2008年復刻版、ヴィンテージとなります

New Blance ニューバランス M576RED 28cm スニーカー



NEW BALANCE M992AG

箱なし、付属品なし

新品 S(27-28㎝) Nike AirPresto Acronym Volt



80's U.S.NAVY スイムシューズ コーラルシューズ USN 米軍実物

かなりヴィンテージ感がでてますが、

Supreme wallabee gtx クラークス ワラビー ゴアテックス

状態は写真の通りいいかと思います

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

