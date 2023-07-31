100％安い old gap 小松菜奈着用 スウェット

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギャップ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

16000円→14500円値下げ⭕サイズ:L色:ネイビー 紺ブランド:GAP【実寸】着丈:74身幅:60肩幅:56袖丈:67#gap#old gap#トレーナー#リバースウィーブ#古着#vintage#90s※素人採寸につきご了承ください。

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