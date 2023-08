○アイテム

【美品】セリーヌ ショルダーバッグ マカダム柄 レザー×PVC 茶 斜め掛け

BRADY ブレディー ARIEL TROUT アリエルトラウト ショルダーバッグ レザー キャンバス 本革 黒 ブラック 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け レディース

セリーヌ カバ トートバッグ



COACH コーチ ショルダーバッグ チャーリーブラウン スヌーピーコラボ

付属品:なし

chiiiibag チェーンショルダー ブラウン スウェード チーバッグ



CELINE セリーヌ ショルダーバッグ C セー ミディアム

○サイズ

コーチリュック

ヨコ:34cm

良品 ルイヴィトン 人気 ダミエ カバ リヴィントン ショルダーバッグ

タテ:29cm

【カルティエ】ワンショルダーバッグ/パンテール/ブラウン

マチ:10cm

GUCCI グッチ ショルダーバッグ チェーン ブラック レザー 袋・カード付き



新品未使用 Lemaire ルメール ショルダーバッグ ロワッサンバッグブラウン



Felisi フェリージ 20-45 ¥53900 超美品

平置き実寸。

メゾンマルジェラ⑪ カレンダー ショルダーバッグ 2WAY クロスボディバッグ

着画はお断りいたします。

美品!FURLA フルラ レアーレ レザー トートバッグ 2way



フェラガモ ヴィンテージ ショルダーバッグ

○状態 AB

HIROFU ヒロフ レザー ソーロ ハーフムーン ショルダーバッグ Hロゴ



美品 人気 レザージュエルズ カイマンクロコ バッグセット 2way

SS 新品・タグ付き

VASIC☆ボンド ミニミニ☆ブラウン☆超美品☆

S 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

HERMES ショルダー キャンバス ブラック

A 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけます。

LOEWE レザーショルダー

B 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ありません。

廃盤品 LOUIS VUITTON モノグラム ミュゼットタンゴ

C 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

【美品】HIROFU ヒロフ 本革レザー ワンショルダーバッグ ななめ掛け

D ジャンク品 or 難あり品

マイケルコースクロスボディバック ショルダーバック



MOTHERHOUSE マザーハウス フルオープンミニボストン 2WAY

状態判断は当方の主観によるものです

極 美品 袋付 オールドグッチ シェリーライン レザー ミニ ショルダーバッグ



marni museo バッグ

○カラー

アンテプリマ アデッソ スモール

ブラック

ルイヴィトンダミエエヴァN55213 ショルダーバッグ



極美品✨オールドコーチ OLDCOACH ショルダーバッグ 本革レザー ブラック

○素材

Jamin Puech ジャマン ピュエッシュ レザー&レース パンチングバッグ

キャンバス×レザー

ルイヴィトン バガデル アンプラント アプリコ



レア✨エトロ 2way ショルダーバッグ Eロゴ ペイズリー PVC レザー

○購入元

トリーバーチ エラ ナイロン×パテントレザー トートバッグ ショルダーバッグ

ブランドリユース店

LONGCHAMP 3D ホーボーバッグ レザー ショルダーバッグ ベージュ

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

グッチ iPhone x xs チェーンショルダー スマホショルダー

質屋・古物市場・ストア商品

パイソン パイソン財布 パイソンショルダー パイソンbag 長財布 本革

鑑定済商品

CHANEL シャネル マトラッセ ショルダーバッグ ベージュ



【GW特価!】 BalenciagaバレンシアバッグハンドバッグCITY

○配送

超美品★CHANEL シェブロンVステッチ★バイカラーWチェーンショルダーバッグ

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

新品BOLINI・最上級エプソン牛革ハンドバッグ・ロデオ 馬 チャーム

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

トリーバーチ ショルダーバッグポシェット



新品 ステラマッカートニー ショルダーバッグ トートバッグ

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

美品ルイヴィトン モノグラム アマゾン ショルダーバック



vasic bond miniminiブラック

管理番号:87621065016140

商品の情報 ブランド ブレディー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムBRADY ブレディー ARIEL TROUT アリエルトラウト ショルダーバッグ レザー キャンバス 本革 黒 ブラック 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け レディース 付属品:なし○サイズヨコ:34cmタテ:29cmマチ:10cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態 ABSS 新品・タグ付きS 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。A 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけます。B 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ありません。C 状態が悪く使用感の強いお品となっております。D ジャンク品 or 難あり品状態判断は当方の主観によるものです○カラーブラック○素材キャンバス×レザー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:87621065016140

商品の情報 ブランド ブレディー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOUIS VUITTON ヴィトン ショルダーバッグ 鞄 サックヴァンドーム極美品 LOEWE オールド ロエベ ナッパレザー ショルダー バッグ ブラックAPC ハーフムーンバッグ スムースレザー ブラック【BLUE LABEL】クレストブリッジチェックPVCミニショルダーアニエスベー ショルダーウォレット ブラック 黒オールドグッチ 白 PVC マイクロGG ショルダーポーチ ショルダーバッグGUCCI グッチ SOHO ソーホー ディスコショルダーバッグ ブラックルイヴィトン ショルダーバッグ モノグラム カーキー キャンパスミナペルホネン タンバリン バッグ ミナ ペルホネン⭐ 美品 PRADA 希少カラー オールレザー リボン グリーン チェーン