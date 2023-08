【限定製作】 BTS 花様年華 小説 1.2セット アイドル

人気グループ···BTS

花様年華 THE NOTES 1.2

【引用】

BTSの世界観である Universe Storyを書籍として楽しめる「花様年華」シリーズ。

主人公7人の少年が一緒に心の傷を克服しながら成長していくストーリーです。運命と向き合った少年たちが持つ欠乏と心の傷、彼らが経験していく不安と迷いが描かれている「THE NOTES 1」に続き、「THE NOTES 2」では”魂の地図”を探すための少年たちの旅がそれぞれの切ないモノローグで綴られています。

失敗と過ち、それによる絶望と微かな希望の中で

魂の地図を見つけるための旅の始まり。

